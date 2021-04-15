拜登派遣他｢最麻吉的朋友｣來台，各方揣測很多，有人說拜登是搞雙面外交、兩岸各施小惠；又說成員中有掮客，此行是來賣軍火的。

個人看法是，這位｢好朋友｣絕對是奉旨行事，傳達拜登的｢私訊｣。

大選期間，台灣是全世界最捧川普的，拜登難道心裡沒數？以前老蔣押寶杜威，結果杜魯門當選，從此老蔣沒好日子過；如今舊戲重演，拜登會輕饒台灣？加上蓬佩奧和蕭美琴又在雙橡園大啖鳳梨酥，這是什麼滋味？

外交不能只搞內宣，拜登會搞平衡外交，民進黨難道教不會？學不乖？所以這次派｢好朋友｣來，會不會是要給台灣一點顏色？

很奇怪！台灣的駐外代表都是幫駐在國講話，蕭美琴前些時說，若美豬公投通過，將會對台美貿易帶來風險和不確定因素；日本要將核廢水倒入海中，中韓兩國強烈反彈；謝長廷居然倒打一耙，數落台灣過去也排放過廢水，還宣揚廢水可以喝。

台灣的利益、台灣的外交，就這樣被這些外行的酬庸大員給出賣掉，傳統出身外交人員為之扼腕，外交部可以改名外國部了！

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