台鐵太魯閣號事故從15日起，在台北、花蓮和台東連辦三場追思公祭，讓家屬和親友就近參加，也避免過多人潮聚集。

這件台鐵最慘烈的事故，造成49人死亡、218人受傷，不僅震驚全台也登上了國際媒體，成為台灣半導體業光鮮亮麗下的幽暗對照，破壞了全台沉浸在全球跪求晶片的歡愉氛圍，也對蔡總統自詡改革是她強項的說法，在潑水節前夕扎扎實實地潑了一大盆冷水。

然而，2018年普悠瑪號蘇澳事故還歷歷如繪，18條冤魂屍骨未寒，就接續發生更大慘案，難道是死傷不夠多、教訓不夠重？蘇貞昌院長說，普悠瑪事故後台鐵需改革144項，已完成109項，意指完成率「高達」75%；這令人想起那句關於心臟的老掉牙笑話：「七竅通了六竅－一竅不通」，「行車安全」顯然就是沒通的那一竅——操作話術掩蓋不了治理無能、無心的罪責。

若期待辦完公祭就能「船過水無痕」，那麼「水能載舟，亦能覆舟」這句老話的檢驗，應該才剛剛開始。

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