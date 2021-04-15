香港部分歷史教材把中華民國政府遷台改為「中國國民黨遷台」，中華民國消失了嗎？ 國台辦發言人馬曉光對媒體回應，「1949年國民黨政權在內戰中失敗，退居台灣，從此喪失代表中國政府的合法地位，這是不爭的事實。」

中華民國能不能代表中國，那是一回事，但若國台辦連中華民國的存在都要否定，應該要先思考一個問題，沒有了中華民國，台灣跟「中國」有什麼連結？

中華民國是藉由對日抗戰勝利，取得台灣的主權歸屬，而非繼承自清朝；這也就是說，即便中華人民共和國因為在內戰獲勝，而得到「代表中國政府的合法地位」，那也不是「代表中華民國」，並不能因此而主張擁有台灣的主權。

只有中華民國存在，才能證明「中國尚未統一」；只有中國尚未統一，「兩岸同屬一中」才有意義。2016年2月，中共外長王毅表示希望蔡英文，「表明願意依照他們『自己的憲法』繼續推動兩岸關係的和平發展」；去年10月，同一位國台辦發言人也說「大陸和台灣同屬一個中國，這不僅見之於大陸的法律，也見之於你們的規定。」

可見得法理邏輯很清楚，中華民國憲法，才是「兩岸同屬一中」的定海神針。如果統治台灣的不是「中華民國政府」而只是「中國國民黨」，那台灣1949年就獨立了，這會是兩岸當局希望看到的解釋嗎？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※