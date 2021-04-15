無黨籍立委高金素梅12日質詢「台版ODA（政府開發援助）」千億資金流向，卻得到行政院經貿談判辦公室代表「討論看看」4個字答案，讓高金暴怒痛批「不要太過分！」

2017年8月總統蔡英文宣布推動「台版ODA」，匡列35億美元（約新台幣1000億元）專案融資資金，協助邦交國及新南向國家政府進行公共工程建設。這原本是蔡總統上任之初組建「新南向國家隊」開發新市場最有力的糧草，卻讓行政院草率的忽悠，難怪被立委痛批。

行政院經貿談判辦公室提出「新南向政策5年總體檢報告」，相關部會首長全缺席，2020年台灣與新南向國家貿易總額為1,084億美元，較2016年成長12.9%，成績如何見仁見智。然而關於「台版ODA」僅列36件工程標案、有22件得標的廠商，到底用了多少錢、細部資料卻付之闕如，豈不怪哉？

高金立委緊盯「台版ODA」流向並非心血來潮之舉，從賴清德當閣揆時期就已經嚴格監督，可行政院完全在狀況外，連蔡總統最在乎的對外政績都沒當一回事。中國大陸與東協簽訂《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），台灣經貿發展面臨被邊緣化的危機，蘇貞昌院長老吹噓「有政府 會做事」，沒想到竟是這般打混！

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