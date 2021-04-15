日本打算將福島核電廠核廢水排放入大海，對鄰近的國家如中、韓二國，影響甚大，故兩國皆表示強烈的抗議；台灣雖是距離稍遠，但漁民作業，亦大受影響，未來漁獲如果受到核汙染，對台灣2300萬人民的身心健康，更將受到嚴重傷害，但我們的政府，只是虛應故事地發紙公文，就一筆帶過，向來有「助日代表」之號的謝長廷，甚至發文曲意護航，完全無視於全台民眾的的憂懼。民進黨勇於內鬥國內政敵，態度強硬，可一遇到美、日等強國，就擺軟不敢吭聲，甘作馬前卒。

民進黨有個很奇怪的邏輯思維，那就是國民黨既然倡言要重啟核四，那就表示核電是安全的，既然核電是安全的，那麼核電廠所排放再多的核廢水，也是無安全顧慮的，因此，國民黨就不應該批評或反對日本排放福島的核廢水。這是錯將馮京當馬涼、蓄意混淆視聽的論調。從民進黨反核的角度來說，既認為核能有害於人類健康的，則對日本福島的排放核廢水，豈不正該嚴正地提出抗議與交涉？

在這裡，民進黨故意將排放核廢水與核電安全等同為一。全世界都知道，核能發電最大的憂慮來自於核輻射的傷害，但其為最具電能、最無汙染的能源，也是眾所周知的。世界各國在用電安全與增加電能、減少汙染傷害的兩難中，各有其抉擇。台灣倡議重啟核四運轉的人士，也正是在安全與傷害下，兩害相權取其輕，並不等於就認為核電是百分之百安全的，豈能混為一談？

目前台灣用電，以火力發電為主，而燃媒所造成的汙染，已是目前最嚴重、迫切的問題了，民進黨大力鼓吹的天然氣，其實據專家研究，其對環境所可能造成的汙染與傷害，未必低於燃煤，而所謂的「綠能」，其電能也僅僅是杯水車薪且道遠莫濟的。以台灣現在瀕臨的缺電、缺水及空氣汙染的危機而言，核電雖有安全顧慮，卻是電能最大、零汙染、傷害最小的無奈選擇。

民進黨將重啟核四的人士簡化成「擁核」，就是刻意誤導民眾以為他們是完全認為核電是沒有安全顧慮的。「以核養綠」從不認為核電是絕無安全顧慮的，正是因為也有安全顧慮，才要「養綠」，這是個階段性的選擇，也是以時間換取空間，目前最能解決台灣缺電、缺水、空汙窘境的策略。

核電廠的核廢料如何處理？核廢水如何排放？當然都牽涉到安全問題，這是啟用核能必須嚴加防範、管控的。人類的科學技術，目前仍然做不到百分之百的安全，但暫時「貯藏」，以待未來有更精進的技術水平後，再加處理，無寧才是最穩健的方式。反對日本排放福島核廢水，其實是現階段的反對，以拖待變，冀望於人類智慧的未來發展。

日本人的處理方式，似乎已有了美國人的背書，布林肯就對此相當的肯定。但美國人遠在幾千萬里之外，影響較小，當然可以說風涼話。但是台灣與日本也算是比鄰的，怎就可以默不作聲，而不強烈表態？日本人基於自身利益的考量，決定排放福島核廢水，這是孟子所說的「以鄰為壑」，向來強調「主體性」的民進黨政府，豈能眼睜睜地看別人家的廢水，影響到自家人的身心健康？

（作者為大學退休教授）

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