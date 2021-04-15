美國拜登總統派訪問團抵台，雖定位為非官方性質，而且3位成員都不具官方身分，但訪問團成員的層級與訪問時機都非常特殊，清楚展現拜登對台灣的支持。此次訪問團絕不只是為了《台灣關係法》通過42周年來訪，更不會是為了特定產業利益，這也太小看拜登了。隨著美國新版《對台交往準則》的頒布、美國國會議員提出針對中國的戰略競爭法案、邀請台積電高層參加半導體峰會，美國抗中大戰略已成為國家共識，策略與手段也越來越清晰，台灣的重要性也越來越確定。

美國不會違背一個中國政策

日本經過與美國2+2官員會談後，明顯倒向美國，屢屢針對新疆與香港議題發言，對過去謹慎以對的兩岸問題也積極表態，即將舉行的美日高峰會，台海安全問題確定將搬上檯面。不論台灣願不願意，美國與日本將台灣綁上抗中列車，已成為事實。

美國有其鞏固霸權、壓抑挑戰者的考量，日本或出於美國壓力，或出於對中國崛起的恐懼，各有各的盤算。台灣看似有美、日強國撐腰，國際地位獲得提升，國家安全得到保障，殊不知將面臨經濟與地緣政治上的國際共管，軍事上被推上第一線，稍有不慎便引火上身。作為負責任的執政黨，有義務為台灣人民創造和平安全的發展環境，而不是淪為國際競爭的祭品。民進黨應針對東亞新情勢思考，並提出長期應對策略。

拜登政府挺台灣是以「一個中國政策」為基礎，支持台灣民主制度，而不是台灣主權。觀察最近兩年台灣內外政情可以發現，台獨在內部政治上沒有必要，在外部環境上沒有可能。去年外交部長吳釗燮對美國媒體表示，不會尋求與美國建交，也不會依賴美國軍事介入，無異於向美國保證不會追求台獨。台獨建國沒有美國的承認就是一場兒戲；台獨必然引發戰爭，如無美國軍事干預作為，台獨也就是一場春夢。號稱台獨戰略大師的邱義仁也表示，「除非瘋了才會推台獨」。

民進黨人其實都心知肚明，台獨不可行，也沒有必要。近日美國國務院公布最新的《對台交往準則》，放寬美台往來，深化雙方非官方關係，但同時強調不會違背「一個中國」政策，表達了台灣牌的底線，也為民進黨畫上底線。

民進黨應回歸憲法放棄台獨

2020年蔡英文以817萬高票連任，國會再次取得多數，民進黨完全執政，蔡總統個人支持度於連任後始終居高不下，而大陸受困新冠疫情，國際形象大損，美國川普與拜登兩任總統都力挺台灣，堪稱難得的歷史機遇。但民進黨不僅未推動實現台獨，反而擋下黨內外所有具法理台獨意涵的修憲提案，顯然民進黨無意實現台獨理念。

追求台灣主體性與保障自由民主的生活，是大多數台灣人民的願望，若將這種願望等同於不惜代價追求獨立建國，就嚴重誤判民意了。根據諸多民意調查顯示，大多數台灣民眾支持維持現狀，或許對於現狀的解釋各有不同，但可以確定，支持正名制憲的比例不高。台灣認同雖高，但主流民意接受《中華民國憲法》與國號。民進黨政府面對《台獨黨綱》顯得進退失據，只得搬出《台灣前途決議文》作為託詞，但隨著時間推演、年輕世代崛起，託詞將很快失去說服力。

《中華民國憲法》在台灣經過多次增修，早已充分表達台灣人民的意志，也已經成為台灣社會自由民主的成果與象徵，民進黨何不放棄《台獨黨綱》，放棄追求法理台獨，放棄對中華民國的敵意，回歸《中華民國憲法》，展現消弭分裂、凝聚共識的決心。

若民進黨願意宣告回歸憲法，放棄台獨，也是向對岸及世界放出追求和平的訊息，宣示台灣人民不會為了追求台獨製造引發戰爭的理由，也不允許外部勢力以此為誘餌，讓台灣面臨戰火摧殘。中美對抗日益激烈，台灣若不想成為衝突熱點就要努力拆除引信。保障國人的安全與和平，民進黨責無旁貸。