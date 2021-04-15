幾個月來大陸軍機戰艦在圍繞台灣的關鍵區域活動，不論在質量和頻率上都顯著增加。最近一周大陸高調宣示遼寧號航母集團在台灣東部海域到第二島鏈關島以西的廣大海域進行實戰性演練。而同時美國及日本軍機戰艦，也沒閒著，頻繁跟蹤中國機艦，美國甚至派出航空母艦戰鬥群及兩棲登陸群在南海和菲律賓附近活動。一時間戰雲籠罩，這是美中大戰的前兆？台海和平如何維持？

台海和或戰攸關台灣人民的根本利益，然而，主角卻是美中，而真正掌控戰爭主動權的是大陸。所以必須從美中的根本利益及世界大格局的角度探討。

今天美國人都清晰的瞭解，美國現在是自從南北戰爭以來國內矛盾最大、國力外強中乾的時候，而問題的根源在於過去幾十年美國自由主義政治經濟政策的失敗，因此必須改革。拜登的抱負是中興美國，這需要一個和平、安定的內外部環境。

為了中興美國，拜登必須維持美國主導的國際和平秩序，而最好的做法就是重建被川普破壞的盟友關系，而如今美國維持秩序最後的一張牌就是美國的軍事優勢。因此他的對外策略已經非常清晰，中俄是美國的競爭者，在軍事上壓迫他們，但是最重要的是外交鬥爭、組織統一戰線，強調西方的民主價值，號召國內及國際盟友，採取外交、貿易的手段與對手競爭。軍事上的前沿對抗態勢主要目的是防禦性的，絕不能導致大規模的軍事衝突，否則，不僅他的中興大業沒戲，更會加速美國霸權的坍塌，甚至導致人類的毀滅。

美中關係的危險性在於美軍在中國周邊的過度擠壓策略，和繼續在台灣問題上侵略性的打台灣牌，挑戰中國的一中底線。拜登不會越過這個底線，但是也必須防範台灣衝擊底線，13日氣候特使凱瑞訪問大陸，同日前資深參議員陶德和兩位前副國務卿阿米塔吉和史坦伯格3位重量級人士訪台，就是為避免局勢朝不可控方向發展。

拜登上台前中方可能還有一些期待，但是上台後美方的一些具體作為使得中國拋棄幻想，楊潔篪在阿拉斯加美中會議的16分鐘談話表達了一個新的時代開始。 隨後的發展顯示中國在國際上得到更多的共鳴和尊重。

如今中美的全面競爭、交鋒是不可避免的，美方採取的是主動進攻以延遲最終必須戰略收縮時刻的到來。今日鬧得沸沸揚揚的新疆、香港問題表面熱鬧，然而都只是美方的牽制性和騷擾性的攻擊，不能激起太大的風浪，但是台灣和南海問題的實質影響變數較多。

武力統一台灣到現在還不是大陸的優先選擇，但是大陸必須做充分準備以防萬一台灣當局越出底線，最近大陸海空圍繞台灣周邊的活動，就是為這萬一的時刻做海陸空及資訊戰爭的演練。中國的眾多軍事新型武器如彈射起飛型航母、新型核潛艇、高動能武器、鐳射武器、新型雷達等，在今後幾年都會如期服役，不到萬不得已大陸也不希望發動武統戰爭。因此，今後兩年台海將是一個不安定的和平期。

過去30年台灣持續沉淪，美國也是如此，這難道是偶然的嗎？不！最大的原因是都走錯了路，背離了廣大民眾的利益，淪為只為極少數寡頭的利益服務。美國正嘗試改正，台灣呢？

（作者為中美論譠社社長 ）

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