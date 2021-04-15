美國白宮召開半導體視訊峰會，拜登總統親自與會，和全球19家重要半導體企業執行長會商晶片短缺對策，並透露他提出的投資半導體產業計畫已獲得兩黨支持，這是一項超過500億美元的研發與製造計畫。台積電董事長劉德音也參與這項視訊峰會，國內對「護國神山」的讚譽聲也推到最高點，但令人憂心的是，台積電的地緣效應很可能日益傾向不利於台灣的方向。

台灣不可能捨棄大陸市場

白宮召開這個半導體峰會，近因是全球汽車晶片大缺貨帶來的恐慌、衝擊與反省，遠因則是中美科技戰開打後，美國赫然發現本身掌握的半導體製造有限，多數生產是在亞洲國家；峰會主要是針對大陸，拜登在會中一再強調維持領先中國和其他國家的重要性，同時表示美國長期以來對半導體產業都無重大投資，未來將擴大投資基礎建設以保護供應鏈，包括晶片供應鏈。

中美貿易戰延伸到科技戰，現代科技的核心或是說「腦袋」的晶片成為焦點，美國雖然是半導體發源國，在尖端技術、關鍵專利、生產設備、軟體等方面處於領導地位，但製造生產大部分掌握在亞洲國家手上。根據美國半導體產業協會的資料，美國半導體供應量僅占全球12%，遠低於1990年代的37%。

必須注意的是，即使是12%的比例，其中有相當高比例是類似英特爾這種生產本身設計的半導體產品（主要是處理器），但美國最強的半導體大廠從高通、博通到輝達，他們是所謂的半導體設計公司，設計的半導體產品多是由亞洲的晶圓代工廠生產製造，如台灣的台積電、聯電、南韓的三星、大陸的中芯等，美國雖有格羅方德名列晶圓代工大廠之列，但其生產基地又多在亞洲。

這其中，台積電在全球晶圓代工市場上市占率過半，同時掌握最先進製程，這就是為什麼台積電成為地緣政治爭逐的焦點。只要想想美國最先進的半導體，包括軍事用途晶片都可能要倚賴台積電生產，而兩岸間的千絲萬縷關聯與風險，美國豈能安心？台積電同時也是大陸半導體高階需求的主要供應商，一家華為占營收比重就超過1成，結果就是把台積電推入地緣政治爭逐中。

美國原來的要求是要台積電赴美設廠，台積電也在去年5月宣布投資120億美元赴美設5奈米廠，這是要讓美國「安心」，覺得可以把重要先進製程的生產製造能力掌握在本土手上。台積電從原先無意赴美設廠到後來的改變，顯然承受相當大的壓力。事實上，即使不談美國無遠弗屆的「長臂管轄權」，台積電的主要技術、客戶、設備等，都脫離不了美國因素，更別提蔡政府「絕對傾美」的態度與政策了。

在美國加緊拉攏台積電的同時，值得注意的是：大陸是台灣占比超過4成最重要的出口市場，遠遠高於美國的1成多；台灣科技產業與大陸是既整合又競爭，而大陸成長性更高，台灣不可能捨棄大陸的市場與資源。

最佳戰略與利益是不選邊

對台灣而言，最佳的戰略與利益是「不選邊、站中間」，即使中美供應鏈要「分流」，台灣可根據不同規格、需求同時供應兩邊，這個策略當然也適用於台積電，台積電可以既在美國設廠，也在大陸投資。不過，外在環境的發展與變化，讓人憂心還有多少這種空間。

美國政府把半導體視為基礎建設而大舉投資，決心全盤掌握半導體供應鏈，顯然不滿足於台積電去設廠而已，最重要的當然是大幅提升美國本土的生產製造，一旦其充分掌握後，台積電（某個角度而言也是台灣）對美國的地緣效益就會降低。與此同時，外界也看到大陸在吃足半導體自給率低、技術落後的「卡脖子」虧後，也大手筆投資半導體，希望提升自給率、擺脫外國的掌控，雖非一蹴可幾，但長期而言，對台灣半導體產業必然有深遠的影響，結果同樣是台積電地緣效益的減弱。

依照這種情勢發展下去，中美雙雙降低、甚至掙脫對台灣半導體的依賴，台積電的地緣效益大減，對台灣當然有不利的影響。看看從去年下半年以來到今年出口與經濟的超強表現，大半就是受惠於中美科技戰帶來的轉單效應與搶貨潮，甚至有人擔心這是「最後一批機會財」，這種擔心並非無的放矢。

從中美貿易戰開始，蔡政府就一面倒傾美，連國人健康都能出賣，但從地緣政治觀點看，台灣最佳選擇還是維持在兩強之間，讓雙方都必須爭取，而非一面倒向一方，與另一方結怨更深。從降低台積電地緣風險的角度，蔡政府應檢討修改錯誤政策，有些事是該對美國說不，才能維持台灣的地緣籌碼。