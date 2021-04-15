台鐵太魯閣號事故15日舉行聯合追思公祭，行政院也在同日宣布，行政院長蘇貞昌批准交通部長林佳龍的辭呈。表面上看，這樁令人悲痛的慘劇，雖然相關的調查、究責與善後工作仍在進行，但政治風頭到此似乎已經告一段落了。

真能如此嗎？當然不會，更不應該！傷亡這麼重大的公安事故發生後，政治責任的追究一直是輿論的焦點，但前有交通部長林佳龍直接面對立委的炮火，吸收了引咎下台的火力；後有衛福部長陳時中成立募款專戶，10億善款陷入分配疑雲，恰好轉移究責焦點。結果都讓最愛「震怒究責」的蘇揆躲好躲滿。

林佳龍當然明白，自己斷無不辭之理，盡可能表現得負責俐落，以後才有東山再起的機會，而他顯然也不願一肩扛下蘇揆甩來的黑鍋，在辭職前的表現與「喊冤」，已經為他日後的敗部復活留下伏筆。

相對地，政務委員張景森向媒體透露，2018普悠瑪事故後成立台鐵總體檢小組，但行政院卻遲未核定《台鐵總體檢報告》；前立委郭正亮也公開說，在台鐵改革這件事上，蔡英文被蘇貞昌騙了。這麼赤裸裸的指控，蔡英文都無感也無所謂嗎？一向愛震怒辦人的蘇貞昌，也會繼續默不吭聲嗎？

蘇貞昌說，《台鐵總體檢報告》待改善的144項中，已執行完畢且解除列管者高達109項。這是廢話，沒改到真正安全的重點，說什麼都是自欺欺人的託詞。更要命的是，蘇揆真的力挺台鐵的徹底改革嗎？這次，他又這麼躲過去了嗎？