清明連假前夕，台灣接連發生重大不幸事故，先是2架空軍戰機失事意外，10天後又發生了台鐵有史以來最嚴重的火車撞車出軌事故，造成49人死亡、200多人受傷的不幸慘劇。看到事故現場車體扭曲變形、罹難者家屬哀嚎的新聞畫面，實讓人心痛不已。還記得去年10月底F-5E軍機失事後，飛行員朱冠甍的母親曾泣訴：「希望不要再有下一個遺憾了。」2年多前台鐵普悠瑪列車翻覆事故的罹難者家屬董小羚女士也憤慨地說「不希望再有下一個滅族的董家」。遺憾的是，不幸事故還是發生了。此次太魯閣號罹難者家屬痛批台鐵改革不力，怒嗆蔡英文總統：「妳每次都聽到了，都不改進！」一語道破當前政府聽者藐藐、虛應故事的執政態度。

蔡總統日前談到，台鐵改革首要工作就是徹底解決台鐵組織文化的問題；組織文化不改變，營運模式再怎麼調整，都無法滿足社會期待。蔡總統講得頭頭是道，但該檢討組織文化的難道只有台鐵嗎？別忘了，台鐵是政府部門，台鐵組織文化出問題，不也反映了政府組織文化的問題，所謂「上梁不正下梁歪」，該檢討的其實是政府整體的組織文化。

所謂「組織文化」，係指組織成員間共同認同的信念、價值觀、態度和行為模式，它是現代組織管理學中十分重視的一項環節，與組織效能息息相關。通常良好的組織文化，有利於組織經營績效的提升；而不良的組織文化，常減損組織效能。故組織文化的良窳，往往是評量一組織成功與否的關鍵指標。

每個組織都有其獨特的組織文化，而影響組織文化的因素，除了成員素質、內外環境和制度外，管理者的領導風格和言行更扮演著重要的角色。在公共治理研究中，「領導風格」被視為是影響政府效能的最重要因素之一，因為「那隻看不見的手」，才是驅動和引導政府施政方向和效率的主要力量。

相較於馬政府「溫良恭儉讓」的柔弱領導作風，蔡政府執政5年來展現出的「傲慢、好辯、偏聽」的強勢領導風格，兩者形成強烈對比，民眾多有感受。有媒體和學者觀察到蔡英文全面執政後，政府行政專斷、立法唯諾和司法應聲的景象，警示台灣已出現新威權主義現象，直言台灣正走向民選皇帝的獨裁之路。

這些批評並非無據。這幾年蔡政府對異己攻擊打壓、對異議置之不理、對敏感議題支吾其詞、遇到疏失過錯推諉卸責、護主有功者升官晉爵，對內大搞政治文宣、對外則卑躬屈膝，此等「順我者昌、逆我者亡」的領導風格和「政治優先」的處事態度，不僅偏離法治化、透明化和課責制度之政府善治道路，更造就了政治掛帥、向權力靠攏的政府組織文化。

此次台鐵太魯閣號事故，不僅凸顯出政府內控機制失靈的問題，亦將標榜「最謙卑、最會溝通和最有決心改革」的民進黨政府打回原形，讓人民再次警覺到原來政府口口聲聲講的改革都是紙上談兵，人民的「安全正義」遠比不上「轉型正義」來得重要。不僅如此，「錯不及領導」的「首長無責任」說詞，更讓人看穿行政首長對權力位置的戀棧、盡失承擔政治責任的風骨。

古有明訓：「上離其道，下失其事。」意指處於上位的人脫離正道，處於下位的人就會失職。此套用於今日政府治理上，講的就是正派、正直的領導風格。蓋良好的組織文化建立不易，但文化要「變質」卻很容易。常看到一些過去曾以良好組織文化為傲的機構，換了領導人後不久就走樣了。當前政府領導者如不深刻檢討自身行為表現，而只是「為改變而改變」進行形式上的組織改造，則再多組織調整亦是徒勞無功，因為失格的領導者，永遠成就不了良善的組織文化。

（作者為國立清華大學通識教育中心副教授）