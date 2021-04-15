最近通貨膨脹話題正夯，根據專家學者闡釋，通膨必將來臨，只是何時來、幅度多少的問題。

專家學者現在討論的通膨，是指5%以上而非1%或2%的通膨，對國家、企業、個人都是警訊，尤其是上班族、固定收入者。因為國家可以加印鈔票、企業可以把增加的成本轉給消費者，但上班族除非加薪或理財，否則對通膨只能坐以待斃。

近年來最嚴重的通貨膨脹，首推1970年代石油危機以及1980年代的二次石油危機所引發的通膨，這兩次石油危機在2至3年間平均通膨率都漲了10%以上。

這次則可稱為「新冠危機通膨」，主要是新冠疫情爆發，百業皆蕭條，各國政府必須救經濟，所以大量增印鈔票，這就是貨幣寬鬆（QE）。各國政府到目前為止，已經用在紓困上的金額高達30兆美元，政府的收入只有徵稅，自己不會生出錢來，因此加印鈔票結果使人擔憂。

原應立場超然的美國聯準會，這次為了紓困全力配合政府，不單猛印鈔票，而且宣布的是無限制寬鬆貨幣政策，在3月的會議中更確認經濟成長幅度不夠，就業不理想，聯準會還得繼續維持寬鬆貨幣政策。

而此次聯準會不單大買公債、ETF（指數型基金），還買了個人及企業債，歐洲和日本央行更是爭相效法。美國發給每人2600美元紓困金，大小企業都得到補助，沒有媒體追究是否官商勾結，例如聯準會購買的標的是哪些企業？購進準則是什麼？

全世界在經濟衰退中，股票卻飛漲，美股從去年3月底的谷底18000多點升至目前的33000多點，台股也升至17000多點，台灣更開放各種有利股市的措施，如盤中可買零股，連大學生都因股市進入障礙大幅降低而勇於投入，投資股市成為全民運動。華爾街長久以來流行的一句話是「當街角的擦鞋童想要買股票時，就是股市崩塌的時候。」而通膨更是股市的殺手，只是不知道何時會崩盤。

來往於美國和台灣之間，我從去年中就感覺到通膨，美國超市平均貨品已貴了至少15%～20%，房地產直飆，因為利率降低，屋主每個月付的房貸減輕，買主和賣主都皆大歡喜。

但這樣皆大歡喜的局面會維持多久？消費者和廠商都有「通膨預期」，這種預期心理是引發通膨的關鍵，消費者忙於購物，廠商忙於購進原料，推升大宗物品價格，台灣製造業採購經理人指數從去年底開始攀升，這是好現象，但是廠商也為了保證有產品可賣會重複下單，台積電日前就承認客戶有重複下單的現象，景氣復甦是實是虛尚未知曉。

國家和企業都有應對通膨的方法，消費者是最脆弱的一群，搶購衛生紙絕不是辦法，但是大宗物品如家電，需換的可以盡快；買房要慎重，不要為了對抗通膨而倉促行事；股市及比特幣已至高點，不是買點，退休族尤其不要衝動，投資可考慮優良債券。

好在台灣各行各業競爭激烈，消費者有很多選擇，尤其網上購物日形方便，天天都會發現好康，是上班族的福音，也可以是對抗通膨的利器。