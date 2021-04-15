在新冠肺炎肆虐全球下，台灣出口表現出色，成為帶動經濟成長的主軸。2020年台灣出口3452億美元，較2019年3194億美元成長8.1%；今年3月台灣出口首度突破兆元新台幣，較去年同期增加近3成，出口已連續9個月正成長。在全球出口普遍表現不佳下，台灣是少數可以維持正成長的國家。雖然台灣出口表現亮麗，不過在成長的背後，仍應注意一些長期結構上的問題。

首先是對中國大陸出口依存度上升的問題。台灣過去對大陸出口大多是由投資所帶動。不過近年來台灣對大陸投資明顯下降，美中貿易戰下更導致一些台商出走，但對大陸出口金額仍然增加，對陸出口占總出口比重也持續上升，已接近45%，顯示台灣對大陸出口已由投資趨動轉為市場帶動。再加上大陸較早由疫情脫困，又在利用內循環帶動成長的策略下，內需市場反彈，不但台灣對大陸出口增加，世界多數國家對中國出口也呈現成長。

而在美國主導下，美、中供應鏈分道揚鑣，為確保技術優勢及經濟安全，各國的製造逐漸脫離中國，但仍積極經營中國內需市埸；與中國「製造脫鉤，但市場連結」，將會成為未來各國與中國經貿連結的主要模式。

預估在全球其他地區疫情未完全控制下，中國在全球市埸的重要性還會增加，台灣對大陸出口占總出口比重可能還會繼續上升。未來如何精準維持台灣產業技術的優勢，及掌握中國內需市場脈動，是台灣必需面對的挑戰。

台灣也要注意出口呈現K型兩極化成長的問題。K型上端的資通訊及電子產品一向是台灣出口主力，重要性持續增加。在2011年資通訊及電子產品約占台灣出口36%，在2016年增加到45%，2020年則首度超過半數為55%。反觀K型下端非資通訊及電子類產品，不但比重下滑，出口金額也在衰退。以2020年為例，資通訊產品出口較2019年大幅成長約52%，非資通訊類電子產品則衰退28%。政府未來應協助後者加速轉型拓展海外市場，以恢復出口動能。

欠缺自由貿易協定（FTA）網絡，長期也會影響台灣出口。FTA雖然並非萬靈丹，但在全球競爭激烈下，對出口有明顯加分效果。台灣在FTA數目不及主要競爭國家，在FTA出口涵蓋率，即出口享受FTA關稅優惠占總出口比例上，也大約僅有13%，幾乎都是由《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）所貢獻。該比例遠低於新加坡的95%、南韓的74%、香港及越南的66%，以及日本的54%。預期未來在《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）以及更多雙邊FTA形成下，台灣面對的出口環境會更嚴峻。

另外，由於台灣中間產品出口約占總出口8成，目前全球FTA傾向訂立嚴格的原產地規定，以強化FTA內部之產業連結，可能排擠到台灣出口，未來也應納入台灣重組供應鏈的因應政策中。

最後，需注意在美中貿易戰下，台灣對美國貿易順差由2018年的152億美元，增加到去年的299億美元，幾乎成長了1倍。順差擴大曾引起美方關切，如何有效分散出口市場，也應該未雨綢繆預做規畫。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）