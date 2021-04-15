太魯閣號出軌事件造成49人罹難、200多人受傷，是台鐵近半個世紀以來最嚴重的災難。這起明顯為人禍的事故，目前相關究責及司法程序仍在進行中，但是蔡政府發起的募捐善款該如何處置，卻已引起質疑，甚至連家屬都對政府的決策不滿，抗議連連。

太魯閣號出事後，衛福部第一時間成立專戶，接受民眾捐款。在民眾的踴躍捐輸下，善款近已達10億多元。

當消息傳出，如此巨額的捐款將有部分用於羅難者家屬扶助等項目時，家屬遭一些網友以相當不堪的字眼辱罵。然而家屬表示，他們並沒有向政府要求要善款扶助，蔡政府在對外募款及分配善款用途時，事先也並沒有取得他們的同意，外界指稱這些家屬藉死去的家人「斂財」、「要變成有錢人了」、「實在很貪婪」等的批評，太過沉重，也不是事實，無奈的家屬有一種二度受傷的感覺。

事實上，從衛福部宣布成立專戶、接受捐款開始，這個做法就已經引起社會的高度爭議。根據網路民調，高達93.1%的受訪民眾認為衛福部為太魯閣號事故設捐款帳號「並不適合」，外界甚至認為接受民眾捐款其實是蔡政府轉移焦點之計，藉著引發民眾的愛心，讓輿論降低對蘇內閣改革不力的指責。

不過，民調顯示，逾半（55%）民眾對蔡政府是否能做好台鐵改革，沒有信心；而應該為此下台的交通部長林佳龍欲走還留的大戲拖了近3個星期，終於敲定4月20日走人，更讓人認為蔡政府根本無心真正扛起事故的責任，那又憑什麼要民眾捐款替無能的政府遮羞？

除了衛福部設立捐款專戶被認為不具正當性之外，蔡政府能否透明公正地使用這筆龐大的善款，大家也沒有太多信心。民調顯示，高達82.9%的人認為太魯閣號的善款流向不夠透明，衛福部宣布1/3會使用於羅難者家屬及傷者之需，外界直接吐槽說，那剩下的2/3要用在什麼地方？

儘管蔡總統表示，善款將專款專用，100%用在罹難者家屬、傷者及其家屬、救災人員身上，但是民進黨政府的話可以相信嗎？日前衛福部舉行委員會討論此次捐款的用途，除了參與委員中罹難及受傷者家屬的代表性嚴重不足外，款項運用的7大共識中甚至有一項是「其他經本會專案同意的項目」，等於是對款項使用方式的「空白授權」，民進黨政府濫用捐款的紀錄劣跡班班，民眾要怎麼有信心？

高雄氣爆案後，當時的陳菊市府團隊把錢拿去做裝置藝術、聘任律師等，就被外界詬病不已，連高雄市議員要監督善款的運用都困難重重，太魯閣號事故的責任歸屬到現在都還搞不定，綠營1450網軍拚命帶風向要花蓮縣政府負責，而國民黨立院黨團要求成立事故調閱委員會等究責行動也遭綠委否決，誰能真正管得到太魯閣號善款的用途？

從成立捐款專戶、款項分配到事後監督，民眾對蔡政府完全沒有信心。不如照部分家屬的建議，把錢退還給捐款的民眾，或轉給其他更具公信力的公益單位，蔡政府的手別再伸入善款了。

（作者為作家）