為了解基層黨部的實際狀況，關中在北市黨部時曾經親自到大安區擔任小組長，體驗小組開會的實況，第一次開會時出席情況很不錯，因為主委親自來當小組長，吸引力大增，結果過了幾個月，果然又變回小貓兩三隻，出席冷清清。關中認為小組平常要有活動、才有吸引力，不然到了選舉時再去動員、花錢，存在意義不大，除了第一次很熱鬧，後來又恢復原狀，這個實驗等於是失敗。

靠主委號召也沒用，於是關中思考任何團體要存在的話，一定要有具體的目標、內容、還有誘因，如果什麼都沒有，他來幹嘛？扶輪社、獅子會為什麼那麼熱絡？因為有信仰，如今這樣表示國民黨已經沒有信仰，這樣做黨務工作滿可悲的。「我總以為我帶頭跑，大家就不敢懈怠，這樣黨的基層就能活化起來……」關中說結果似乎並非如此，一度令他很煩心。

既然在省黨部有這麼好的條件，關中開始全面強化組訓與文宣，而且積極與特種黨部進一步結合，首先是開辦訓練營，讓大專院校優秀研究生加入，並與知青黨部結合引進更多年輕人才。緊接著是調訓專職黨工，每次選舉就是一次作戰，不能懈怠，要與時俱進、強化訓練，增加戰力。那時各種黨外雜誌蓬勃發展，批判攻擊國民黨的火力兇猛，每次到地方去常有基層黨工抱怨中央反應無力，建議應該有所因應作為，讓黨員了解問題，也能適時澄清或反擊。所以關中把此項任務交給李勝峯（政大講師，後任立委）來辦，將原來的機關刊物《雙十園》改版強化，大幅引進年輕的研究生編採寫手，每週提供最新的政情分析與地方動態。

「那時資源多麼充沛，所以我常覺得人生在世，當你有機會可以做事，有這麼好的條件不好好去做，卻在那明哲保身、多一事不如少一事，實在太可惜了……我不是那種個性，我是抓緊機會大幹特幹！」關中說，在一九八五年選前，包括組訓、文宣和各特種黨部都建立起非常密切的關係，省黨部出錢辦各種自強活動，大家打成一片、不斷聯誼變成朋友，而這些組織以前都是不來往的，現在互動氣氛是非常熱鬧、生氣勃勃的，「那時我四十四歲，特種黨部書記長大概五十多，他們看我就像小毛頭，我在北市黨部時就想推動特種黨部虛級化，既然做不成就加強合作嘛……」關中說，如今時代變化，特種黨部早就淘汰了，只剩下黃復興這一個特種黨部，但跟他當初主張的一樣，黨員終究要回到地方，不在地方黨部是無法生根的，更沒辦法跟選舉結合。

關中把選舉的幾個基礎如基層、文宣、組織、訓練一一打好，由李勝峯來對黨工講授「攻打守辯」四種技術、四大要求，並針對黨外雜誌攻擊國民黨的問題逐一整理反駁，用漫畫、文字、圖像等等活潑的方式，透過《雙十園》對基層小組長展開教育訓練。而真正的訓練營又分成三種，分別是以各大學研究生為對象的文宣種子營、講師訓練的木鐸營、黨工訓練的鑼鼓營，透過辦訓練營，也不斷跟媒體界、學術界建立聯繫，很多有名的教授、媒體人士如趙少康、郁慕明、邵玉銘、王志剛等人，都曾是其中的講座，

關中在三年多省黨部主委任內訓練了二百五十多人，當時都分派到各候選人總部去進駐輔選，許多人後來分別到了學校、媒體、公關公司、會計師、律師界發展，出國留學的人也不少。直到關中離開省黨部後，彼此革命感情不散，每次聚會都還會有一百多人前來，大家就像開同學會般，碰到關中都還會叫聲「關老師」，所謂的「關家軍」也是由此而來。

許多種子營訓練出來的文宣人才，當年在選戰時分別到各縣市蹲點，一待就是幾個月、自己租房子、打理吃住，關中笑著說，分配到候選人那裡有時會被冷落，「我們要去做文宣，結果他叫我們幫忙包檳榔，哈哈哈……」有些地方型的候選人就是這樣，像他在台北市時叫候選人辦政見會，一場還補助五萬元，但有一些老議員卻拜託說他不要辦，因為他口才不好，辦了票反而跑掉。「我從以前的理念就一直是重視文宣、市場、區隔、訓練，到哪裡都一樣。哎，到省黨部時條件實在太好了，做什麼都得心應手！」關中臉上泛著神采、眼中閃著光芒回憶著，難怪他常說，在省黨部期間是他黨務工作最快樂、也最有成就感的日子。

總結起來，關中認為搞選舉有幾個原則，第一要知己知彼，了解敵我的強弱在哪裡，「黨外會說、會搞宣傳，這是國民黨的弱點，「我們要在這方面拿分很難，只能減少失分，但一定要做，不做會輸得更多。」第二要出奇制勝，若用舊方法打，早就被對手摸清了，要是碰上比你有實力、頭腦好的，一定會被對方釘死、把你票挖光、買光，這就輸定了；「所以一定要有一些對方想不到的做法、打亂對方布局，給自己增加致勝的機會。」

第三是如毛澤東講的集中優勢兵力，攻打關鍵地區，關中舉例像當年的台南縣，永康就是大票倉；台北縣那時二十六個鄉鎮市，「我們每天兵棋推演，計算人口決定勝負的七個重點區，三重、板橋、中和、永和、新店、新莊，佔了將近百分之七○的選票，其他外圍淡水、三芝、石門、金山、萬里、雙溪等十幾個加起來也沒這七個的一個多。」關中再舉例說，當時台北縣二十六個區黨部又分兩種，甲級黨部配屬黨工十到十五人，乙級五到七個人，那時板橋人口五十六萬配屬十五人，雙溪人口一萬多人配屬六、七人，雙溪每次開出來勝負差兩百票，板橋勝負差兩萬票，人力部署完全不成比例。

再看這七個關鍵區，基本上從選民結構與投票行為來看，對國民黨有利的是新店與中永和，都是佔六成，對國民黨不利的是三重、新莊、蘆洲，多半會輸，板橋則是一半一半。「雖說這已是三十幾年前了，但選舉有些事是不太變的。真正關鍵兩個在板橋、三重，最後絕對不能棄守的只有一個三重，那也不太可能贏，因為歷史上國民黨從沒贏過，只能少輸，就會贏。」關中直言，其他地方都不重要，跑到累死了，票也都有限。

這許多數據，關中都是隨口揮灑，娓娓道來，如數家珍，可見他對當年選舉鑽研之深，心力投入之大。後來他把省黨部時期的記錄，結合歷次選舉結果，整理歸納出全台三○九個鄉鎮裡的六十六個決定勝負關鍵區，這些分析資料都有託人交給繼任主席的連戰、馬英九，至於有沒有用得上就不得而知了。「所以選戰絕不能備多力分，有些人搞選舉搞得遍地烽火，二十一各縣市每個地方都重要、累得半死，又沒效果……」關中強調，他的原則是盡量單純化，這地方本來若可贏的話，千萬不要節外生枝換個人什麼的、沒事變有事，並舉例二○一四年縣市長選舉，國民黨中央在基隆非要換掉黃景泰，黃或許操守有瑕疵，但沒有嚴重到不能選，導致原本穩贏的局面從此「綠化」至今難以挽回。（完）