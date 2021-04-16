我是在一場對台活動碰到的紹嬅。我們混跡同一個台灣群，我聽過一些台灣朋友對她的稱讚，但我倆並不認識。那天活動，她介紹自己所做的「彩虹天使咖啡屋」，場地太冷，我直打哆嗦，並沒有聽進心裡。

回家後的隔天，我拿起活動主辦方送的點心，隨便拆開了一個，「好吃！」

做公益，我們衝著愛心去買產品，對產品質量也就沒有太高要求，馬馬虎虎就可以，慈善嘛！這是我過去的認知。

但是，這家公益咖啡屋的點心，好吃。

於是我請了一天年假，搭了兩個半小時的地鐵，去海澱區的一家創業小鎮採訪紹嬅。

彩虹天使咖啡屋，是紹嬅一人從2017年開始，歷經數次艱困，成立起來的。咖啡屋的點心師傅全都是聽障人士。

曾有人跟紹嬅說，「你店內的聽障師傅可以到我的店工作，端端盤子就可以，我願意幫助他們」，紹嬅雖然感動，但是仍然婉拒。

「他們是點心師傅，憑著手藝的，這才可以是他們一輩子的保障。比起障礙，更希望大家看到，他們是很棒的點心師傅。」

在海澱區的彩虹天使咖啡屋總部見到紹嬅，我事前提醒她，我可能會問一些不太禮貌的問題。於是，我真的問了。

「以前在台灣我們的認知，是認為聽障已經是『障礙』中的幼幼班，只要有輔助器，可以跟『正常人』一樣。」

「聽障人士不是可以去聾啞學校嗎？」

面對這些「正常人」常有的疑問，紹嬅很耐心。「以前我也是這麼認為，直到我到北京海澱的一家康復中心，發現裡面的人，很多連手語都沒怎麼學過，識字程度大概就是小學一、二年級。康復中心許多人是農村來的，家裡砸鍋賣鐵把他們送來北京。」

「很多慈善組織會送耳蝸去農村，給聽障孩子，但耳蝸不是你戴上就能聽見，得去專門的學校學。在全國許多地方，聾啞學校根本不普及。」

「當中的許多人，已經在康復中心學了一些日子，學習的不錯，結果家裡付不出費用了，就回家鄉去了，可能就回去放羊養豬。」

「康復中心沒有年齡分層，從八歲、十歲、十八歲到三十多歲，都有。我們的點心師傅，基本就是十八歲過後的成年人，因為他們不是孩子了，更難拿到慈善機構的幫忙，他們更需要在社會立足。」

我跟紹嬅說，故事從頭講起吧。從你在台灣時開始說。

1 「三年而已」的台幹太太

紹嬅和她老公都是台大財金系畢業的，標準資優生，紹嬅更有美國特許金融分析師(CFA)執照。「妳那時在台灣，一個月收入大概是多少？」

我問的同時在心理抓了一個數目，台灣高薪族，一個月大概十萬台幣吧。

紹嬅說，可以到近二十萬。

她是董事長助理，在為全台灣最有錢的那票人服務的業界、跟著最牛的老闆，儼然金融女魔頭。

一個月二十萬台幣，在台北超級滋潤啊！你怎麼願意到北京！(我聲音都變尖了。)

紹嬅笑了，「所以我當時，非常非常不想啊！」

故事的開始，就是一個標準的台幹太太的故事。老公被公司外派到大陸，也想去拚一把，太太不爽「我們在台灣過得也不錯，幹嘛過去！」

最後傳統的台灣南部女生，還是「以夫為天」了。

老公說，簽三年約，你就忍三年。

好，三年。

2011年，三十多歲的紹嬅帶著四歲、以及剛出生一年的兩個女兒，跟著老公一起到北京。她告訴自己，三年而已。

「你知道2011年時的北京多髒嗎？」

我說，還好吧，我是2012年來的呀？

「很多人吐痰啊！那時去菜市場、去哪裡，地上都一堆痰，那時我帶著兩個女兒出門，甚至還不讓他們踏到地上。」

我拍拍她的肩膀。「紹嬅，你就是我刻板印象中那種台幹太太，一邊大驚小怪『這裡好奇怪』、『髒髒的』，以前我在學校時碰過這種太太們，各種小孩上學、家長裡短、嘴碎抱怨。」

紹嬅聳肩，對啊我就是。「但是那時的我忙著帶孩子，不認識任何台灣人，反而跟北京社區的媽媽交流比較多。我那時完全以過客的身份看北京，以過客的身份評價這裡的一切。」

紹嬅的盤算是，等三年，先生期滿回台灣，大女兒正好能上台灣的小學。所以她沒有讓女兒在大陸的學前班，而是自己在家教她繁體字、教注音。

沒想到三年後，先生跟她說，又跟公司續約。看到大陸市場廣大潛力的先生決定再大展身手，大女兒要上小學的紹嬅則感覺晴天霹靂。

霹靂歸霹靂，已經四月了，孩子得趕著七月註冊入學。於是她帶著兩個女兒，衝去離家最近的小學。

「我要見你們招生辦主任。」她對保安說。

保安一臉困惑。啥招生辦主任？

「招生辦主任，還是教務主任？」她把台灣用的名詞都念了一遍，保安總算明白她的意思。「這事情，你得找學校書記。」

書記？書記是什麼？三年來沒有融入大陸社會、自許過客的紹嬅傻住了。「那麻煩你把書記的電話給我一下。」

保安頭子冏了。「不能給你書記電話，不能隨便找書記的！」

「我女兒要入學啊！你不是說書記負責這一塊嗎？我女兒得入學啊。」

大陸保安與台灣小辣椒就這樣在校門口鬧了老半天，最後保安頭子秉持兩岸一家親的精神，問了一圈人，把書記電話給她，想意思意思打發掉這位上訪的台灣同胞。

沒想到她在校門口立刻開始打電話，保安頭子也緊張了。「您怎麼這樣直接打給書記了？不能這樣打給書記啊！」

四月的北京，那天刮著大風，紹嬅就在校門口反覆打電話，伴隨著保安頭子「您不能這樣啊」的聲音。

不行啊我女兒得上學啊！

打了二十分鐘電話，剛忙完的書記終於接了。一番商量，順利入學。

我提醒紹嬅，這段故事寫下來，「因為你是台灣人他們才幫你」、「優待台胞」的聲音會很多。

紹嬅說，是呀，確實是對她開了一扇門。

但也正因為如此，女兒上學了，開啟了她跟北京的緣分。

（自然，入學後有一陣子女兒痛苦萬分，因為只學繁體、注音，拼音和簡體一個不會。於是紹嬅為了女兒，又學了拼音。）

2 狗狗天堂

大女兒小學一年級下學期，對小孩教育很重視的紹嬅，自己在家成立了一個故事會，每週五下午，邀請女兒的同學們到家裡聽故事、或是一起做披薩等康樂活動。

二年級上學期，她開始帶著故事會的小朋友們排練戲劇，去孤兒院表演。到了二年級下學期，某個大陸媽媽建議，反正故事會的孩子們都排練過戲劇了，乾脆在雷鋒日那天大家一起演一齣音樂劇，去小學附近的聽障人士康復中心表演。

如此一來，所有的孩子都可以交雷鋒日作業了！

「等等，聽障孩子怎麼聽音樂劇？」我舉手發問。

紹嬅大笑。「對啊！所以那時的我們，就只想給孩子們交差作業，並沒有真的想做什麼善事。」

出乎預料的是，康復中心的聽障孩子們看得很認真，也會因為故事情節而笑。原來用心做事情，對方能感受到啊。紹嬅第一次真正感受到。

演出結束，康復中心的校長問她，願不願意留下來，教聽障孩子們演音樂劇。

「他們也想站在台上，而不是永遠，都只能在台下聽。」校長說。

紹嬅不會手語，中心的孩子們許多不太認字，於是比手畫腳的戲劇培訓班，誕生了。

為了能融入康復中心，紹嬅每週六日，都會帶著兩個孩子去康復中心，兩個孩子也開始在環境並沒有那麼好的康復中心食堂吃大鍋飯。

而在幾年前，紹嬅可是個外出連地都不讓孩子踏、動輒嫌髒的台灣媽媽。

從三月雷鋒日過後，整整四個月，紹嬅教康復中心的孩子們排練一齣音樂劇《狗狗天堂》，劇的內容是一群對社會人情失去信心的流浪狗，最後終於找到家、也體會到社會的愛的故事。

七月，《狗狗天堂》演出，演出地是長期贊助康復中心的一家企業園區。

演出結束後，有一家位在天津的企業董事長，遞了名片給紹嬅，跟她說如果以後想做什麼事情， 願意出一份力幫忙。

那時的紹嬅並沒有放在心上，演出結束，孩子圓了上台夢。這該是個快樂結局。

不料，就在《狗狗天堂》演出結束的兩個月後，因為房租壓力，康復中心從黃金地段海澱區，搬去了非常偏遠的地方。搬離市區後，康復中心許多志願者也不方便過去，康復中心頓時冷清許多。

康復中心新址，離紹嬅在海澱區的家，兩個小時地鐵。正當紹嬅猶豫以後還要不要繼續留在康復中心幫忙時，聽障孩子們跟她說，大家都走了，不要我們了。

就跟狗狗天堂裡的流浪狗一樣。

紹嬅決定，留。

3 初代「彩虹天使咖啡屋」

搬去郊外的康復中心規模挺大，可以好好利用。紹嬅突然想到，來到康復中心參觀的人、或是康復中心志工，是不是可以坐下來喝杯咖啡，吃個餅乾？於是她寫了一份聽障人士咖啡屋的企畫書。

許多人跟她說，別想了，康復中心環境又不是那麼理想，誰不想在時尚的、漂亮的咖啡廳吃下午茶？而康復中心的許多是農村孩子，你如何教從沒喝過咖啡的他們沖咖啡、做點心？

紹嬅募捐募了老半天，被潑了一堆冷水，還差一些錢。

記得上一章的那位天津企業家嗎？那位企業家補上了差額。紹嬅說，她最感動的，是那位企業家自始至終，沒有跟她說「不可能」。

（紹嬅回憶，創業這一路，缺的不是資金，而是太多人的不肯定。比起錢，她或許更需要別人跟她說，可能。）

而在她成立的故事會中，有一位女兒同學的媽媽很會做餅乾，正好拉來培訓已經成年的聽障師傅們。

初代的彩虹天使咖啡屋，2017年3月，誕生了。

熱騰騰的手工餅乾包裝好後，紹嬅不知死活地，跑去學校的門口販賣餅乾。

大陸朋友驚呼，城管抓你啊大姊！

她愣愣地想，什麼是城管？

咖啡屋開業後，紹嬅真切明白朋友昔日潑的冷水，確實有道理。沒有人想在康復中心裡面喝咖啡。手工餅乾賣著，也是靠親友支持，收入不穩。

2017年7月，咖啡屋陷入困境。紹嬅人生的又一個轉折到來。她所在的學區改變台灣子女上學政策，小女兒上學再次碰到困境，學校建議她去找區台辦。

區台辦的人建議她，該區的台商組織可能會有台灣人上學的名額，可以去找認識的台商問一下。她告訴台辦，「我沒有認識任何一個台商或什麼組織。」

對方愣住了，你來北京六年了，六年來你在做什麼？

她說，做……咖啡屋？

區台辦的人把她拉進了台商群，就這樣，她的故事在台商群打開。她獲得了許多在京台灣企業的訂單，也有大陸媒體開始報導。

「但是，那時候咖啡屋的點心，是真的不怎麼好吃啊。都是大家友情相挺。」她笑。「咖啡屋的很多點心，都是我回台灣學，學回來再教師傅。我本身也是烘培小白，在做咖啡屋以前對這些一竅不通。」

她說，曾有一位台商吃了她的蘋果酥，面露難色，不知當買不當買。

「你是烘培小白，怎麼敢做咖啡屋啊！」我忍不住吐槽。

對啊，怎麼敢。她笑。就做了唄。

甚至在教聽障師傅做點心時，紹嬅的手語還是半吊子，師傅們也大字不識幾個。

就是幾個半吊子，有勇氣，開了一間咖啡屋。

4 「他們必須學會獨立」

有了台灣圈子及各路大陸朋友的幫助，也受到一些媒體關注，紹嬅和點心師傅們不斷精進手藝。但日子，並非就此安穩。

2018年7月，因為當地規劃開發，康復中心再次面臨搬遷問題。從通州搬到順義，然後又因為建築違建問題再次搬遷。短短三個月，康復中心搬了三次。

紹嬅決定讓咖啡屋脫離康復中心，打造一個不只是去擺攤義賣、拜託朋友支持，而是可以讓更多社會大眾看見，是那種大眾眼中普遍的、賣點心的咖啡屋。

獨立的一大重點是，紹嬅想讓這些成年、卻一直住在家裡或康復中心，對家人和康復中心非常依賴，幾乎沒有生活自理能力的點心師傅們，學會自立。

「他們現在不獨立，以後可能也沒機會了。」

於是紹嬅托了各種關係，找到北京較偏遠的一個農莊，做為咖啡屋基地，農莊附近也有租金便宜的地方可以做師傅們的宿舍。紹嬅一方面繼續咖啡屋事業，一方面也得教師傅們洗米做飯等基本生活技能。

紹嬅講起教師傅們「獨立」的過程，那簡直笑中帶淚啊！某一個月，點心師傅的宿舍花了近萬的電費，一問，才知道師傅們將空調24小時隨時大開，門窗也開著。宿舍面積大，自然電費高昂。

「那時看到電費，眼淚嘩啦啦地掉，伴隨著過去的各種壓力，真的掉眼淚。」

2019年3月，「二代咖啡屋」開業，也開始辦各種活動，比如來體驗「農家樂」的企業團建、點心烘培教室等等。

2019年9月，一些企業找紹嬅訂中秋禮盒，蛋黃酥賣到缺貨。那時的彩虹天使咖啡店，比起「買了做慈善」，更多的是口味獲得消費者肯定。

師傅們，逐漸被大眾肯定，是合格的點心師傅。

一切看似再度好轉，2020年寒假紹嬅帶著女兒們開心回台灣，下一波衝擊，再次到來。

2020年疫情，所有產業受到重創。紹嬅收到農莊主人的通知，受到衝擊農莊也無力支撐。而紛紛回到老家的師傅們，已經各種幫忙家裡務農養豬，但仍常常期盼地問紹嬅：什麼時候咖啡屋能再開業？

那時北京疫情人人憂心，相比之下台灣沒有受到太大衝擊。紹嬅的親朋好友、包含在北京的朋友，都勸她為了孩子，先留在台灣。但2020年3月，她還是帶著孩子回到北京。

她再度透過各種人脈──台灣的、大陸的、在北京的台灣組織、地區政府，後來因為北京海澱區對台灣創業者的補助，咖啡屋搬到了海澱的一個創業小鎮。

2020年一整年，大家自顧不暇，但咖啡屋，最後仍堅持下來，甚至在北京的一個商場，有了自己的小小分店。

咬牙開的分店，成為師傅們獨立的一個大進步里程碑。

在商場弄一個小分店時，其實本店都快自顧不暇，但為了被更多人看到，紹嬅仍堅持做了。原先計劃是，比較能跟客人溝通的師傅去招呼客人，比較不能溝通的專心做點心就好。

她也曾顧慮那些對自己沒有太大自信、害怕外界的聽障師傅們不想做。

但2021年的現在，這些師傅們已經可以獨立開店、接待客人、閉店、甚至自己去跟商場開會。

獨立的點心師傅們，現在也會回康復中心，去教其他人做點心。

解決溫飽、感受到愛，最後也會回饋。

紹嬅說，如果不是咖啡屋，恐怕她不會這麼融入北京。咖啡屋的兩岸志工，相處得其樂融融。

某次回台灣，她帶點心給一位深綠的朋友，朋友吃了之後很堅定：我要支持你們這個項目！

要不要去採訪紹嬅、寫下她的故事、給彩虹天使咖啡屋「打廣告」，這個事情我猶豫了一會兒。因為紅十字會的爭議、郭美美案，許多大陸民眾已經對「公益」兩個字害怕了。

是不是騙人的？是不是又是斂財？

紹嬅也受到過許多質疑：世人為名為利，你是為名還是為利？

這是為什麼，在受到媒體採訪時，她一遍遍拿出台大財金、金融執照、高昂月收入這些關鍵詞。

為了證明自己「不必做這些來斂財」。

整場採訪，最讓我印象深刻的，是她告訴我，想告訴很多人，社會是有溫度的，你是可以有夢想的。不論你天生多特殊，你都可以努力做好一些事情。

而台北女孩看大陸，比起做公益、或展現自己多有愛，發這篇文章的最根本初衷，是認為聽到一篇值得寫、有意思的故事。

我是做兩岸交流的媒體，想告訴大家，在政治對立的時代，不是「台灣人就是白眼狼」、「一邊賺錢一邊罵」。很多人默默做了該做的事情，默默給社會盡一份力。

比起高來高去的官場漂亮話，這才是真正的兩岸一家親。

寫在最後：

本文未收取任何廣告費。

若您本身、或您的公司，有點心訂購需求，或是有能配合的相關活動，可以關注彩虹天使咖啡屋公眾號（虹彩天使文化），這個公眾號，是一群大學生志工們打理的。紹嬅一直說，沿路受到了太多人的幫助)

住北京的朋友，可以大眾點評搜索「彩虹天使咖啡屋」，親自去北京暖山生活廣場看看。 (蘋果酥、雪花酥、堅果塔，大推！)

不喜歡吃點心的，就當看了一篇兩岸正能量故事，喝了這碗雞湯吧！

（郭雪筠/台北女孩）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，延續《旺報》兩岸徵文活動，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。