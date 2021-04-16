拜登「最麻吉」的朋友陶德等一行來台，對岸立即還以顏色，在台灣海峽近廣東南澎列島進行實彈演練。

為此，綠營人士嗆聲，中國不過是虛張聲勢、故作姿態而已。OK啦！如果你認為如此的話。反正共機繞台早已常態化，軍演也不至於來真的。

對中共政治局來說，對方不友善的行為當然要予以回敬；對軍方來說，這是天上掉下來的禮物，解放軍一直苦無實戰機會，美軍數十年來卻不斷在世界各地練兵、試驗新武器。

最近南海風雲驟起，美艦侵門踏戶、特使頻頻來訪，不表態豈不顯得孬種？於是，軍機又開始「擾台」，今天飛西南、明天飛東北，繞台一圈之後，台灣門戶洞開，機場、港口聊若指掌，如同自家後院。台灣還真不堪其擾，開始摔飛機了，看誰折損較大？

說個歷史，民國20年918事變，日本關東軍也以軍演頻頻「擾中」，張學良的東北軍習以為常，不予理會，最終北大營陷於敵手，東三省淪陷。

台海本無事，庸人自擾之，和平穩定的日子不過，非要吹皺一池春水，令自己損兵折將，更讓對手演兵習武。老美特使來訪是好是壞？台灣自己要想清楚。

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