只為小學時看過一部與兵馬俑和秦始皇有關的電視劇，一直以來都對秦始皇和他忠心的兵馬俑大軍感到好奇，有著親眼目睹的渴望。能夠跟隨陝西團一起至兵馬俑博物館參觀，圓我夢想，是多麼幸運又難忘的事。

此趟參觀解了我內心多年來的疑惑與謎團，導覽員熱情的向我們介紹兵馬俑的製造方法、出土過程、修復時的難關，以及秦朝就出現並用在兵馬俑衣服上的斑斕色彩。

彩色秦俑 技藝精湛

兵馬俑內部是空心的，因此絕對不是用活人製作，這也是我從以前到現在最好奇的一件事。為了防止高溫燒製過程中陶身破裂，頭部和身體是分開製作，利用頸部的洞口排氣降溫，最後再把頭接上去就完成了。

由於當時兵馬俑全被壓在土下，挖掘時已有大量破裂殘缺，修復人員需要一片片收集碎塊，並依其大小及部位慢慢拼湊出原先完整的模樣，修復工程曠日費時，導覽員說一年只能完成六件的兵馬俑。

兵馬俑剛出土時是彩色的，但因為當時保存技術尚未成熟，導致顏色在接觸到不同的濕度及空氣後逐漸褪色，變成現今無色的模樣。可以照片為證，仍能看出秦朝時就有的精湛調色技術，擁有純熟技巧的調色人員，在秦時便能調出高貴的紫色，這是西方文化所不能及的，可見中華工藝技術的博大精深。

壺口瀑布 震撼人心

行程中令我感到意外的驚喜，是參觀黃河壺口瀑布。因為原先沒有此一行程，心目中的黃河雄偉形象，親眼見證後果然令人嘆為觀止。壺口瀑布雖不如想像中那般氣勢磅礴，可源源不絕的水湍急而下，所帶來的聲響震撼人心，水氣造成瀑布上方隱約帶著夢幻的彩虹。

見過黃河後或許心仍不死，它悠久的歷史色彩以及堅持不變的節操，讓人心生敬畏，恆久感動。

西安是歷史上十三朝的首都，遺留著興衰的軌跡，仍有許多歷史事件埋在地底等著被後人發掘。不管是在陝西歷史博物館中見證的大唐遺寶，亦或是華清宮內的一處處浴池，都展現了前人精細且無人能及的手工技術和古老智慧，在參觀完青年文創園區後，看見了西安人在電子科技方面的創新發展及智慧延伸，或許傳承自古人的聰穎，也或許是為了向前人致敬而邁出的步伐，在西安，我看見了深遠的歷史軌跡，也見證了新時代下年輕人的努力與對未來的展望。

西安結合了我們所熟悉的歷史與日新月異的科技，高大聳立的城牆內，正在訴說的是古今碰撞所擦出的新火花。

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供

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