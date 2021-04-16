美國總統拜登摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）等一行人，於昨（14）日率團抵台訪問三天。有媒體與名嘴提及近日解放軍戰機在我台灣西南方空域頻密活動，與解放軍聲稱4月15日起一連六日分別在廣東南澎列島與汕尾附近海域進行實彈射擊演習有關。正如美方軍事專家指出，解放軍這些演訓，係針對性武嚇台灣。

首先，依據解放軍4日至13日特種軍機與殲擊機及轟六機等各型戰機，先後編組在我台灣西南空域進行演訓及活動等動態。發現係解放軍針對美國海軍「羅斯福」號航空母艦（CVN-71）與「馬金島」號兩棲攻擊艦（LHD-8）等艦機，由南海經巴士海峽抵菲律賓海，與菲律賓進行聯合演訓及活動有關；期間解放軍戰機在台灣西南方空域，為擔任遼寧號航母戰鬥群空中警戒及護航。

12日觀察解放軍轟六機活動航線，具有模擬「攻擊美航艦」態勢；到了14日雖美方「特使」陶德抵台訪問，解放軍軍機卻停止在台灣西南方活動一天；15日僅發現2架戰機，可見大陸國台辦認為，這次台美交流，只是定位為美國非官方人士訪台。比較去年美國衛生部長阿札爾訪台時，解放軍戰機越過中線的挑釁反應方式明顯不同。

其次，媒體名嘴帶風向指稱，解放軍透過「中國海事局」網站發布，提醒往來大陸沿海船隻注意的「航行警告」公告中，聲稱解放軍4月15日起一連六日，在南海、南澎列島附近海域進行實彈射擊演習。不過，經檢視公告消息，大陸海事局公布解放軍將於4月14至17日每天0700時至1800時，在汕尾海豐附近海域進行實彈射擊演習。實際上，該演習範圍約在廣東汕尾以東20公里；位碣石灣西北方沿岸；演習範圍39.2平方公里，涵蓋陸地與沿岸海域。另4月15至20日解放軍每天0800時至1800時，在南澎列島附近海域進行實彈射擊演習；實際上演習區域位於在廣東汕頭以東約70公里，演習範圍202平方公里，包含南澎列島。

解放軍演習區域圖

依據以往解放軍例行性演習經驗，上述兩者應為解放軍邊防部隊，進行火炮或其他近距離武器的實彈射擊任務。性質上疑與解放軍軍改前廣東軍區所屬基層部隊之例行性演訓，國人應無須擔心。

最後，提醒我相關單位注意的是，後續解放軍東部與南部戰區海空軍，編隊遠訓活動區域的任務，有違常理也有別於先前演訓內容，大家應更加關注！

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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