成立於2019年，以倡議加速美國轉型為零碳排經濟體的「We Mean Business」企業聯盟，在美國重返巴黎氣候協議，拜登總統並將在4月22日世界地球日當天，親自主持線上全球氣候高峰會前夕，於13日發表連署公開信，向拜登喊話希望美國能帶頭設定更積極的減碳目標，讓2030年美國排碳量能較2005年減少50％以上。

檢視此一新成立未久的美國減碳企業聯盟，成員包括蘋果、谷歌、微軟、沃爾瑪、可口可樂、奇異電子等大型企業，以及PG&E、Edison等電力公司，迄今已獲逾400家的企業加入。不只涵蓋全美50州，年營收合計超過3兆美元，相關的基金資產總額更超過1兆美元。也正因為組織規模龐大，市場能量可觀，因而其所發布的公開信，自然也不容忽視。

進一步探究此一企業聯盟何以要選擇在此關鍵時刻，向拜登總統公開喊話。自是因為他們認為儘管拜登較前任的川普，已改為正視氣候變遷、節能減碳的議題，但顯然認為政府做得還不夠徹底。因而於信中明言：「全國氣候策略奏效要靠企業共同落實。但確定方針、建立2030年美國減碳目標的重責大任落在總統一人身上。」

除了寄望拜登總統能夠帶頭設定更積極的減碳目標，該聯盟也強調，近年來數百萬名美國人都已感受到氣候變遷所帶來的威脅。包括今年初德州的暴風雪，以及一再發生的加州野火、美國東南部颶風等天災，而這些天災不只造成重大的傷亡及龐大的經濟損失，「更慘的是，氣候變遷讓社會邊緣人及低收入戶更加不堪一擊。」

綜觀美國企業聯盟此一自發性關注環境議題的相關論述，不只值得世人深省，尤其難能可貴的是，在公開信中一肩挑的表示「氣候策略奏效要靠企業共同落實。」不過即便企業界已表態有意願讓氣候策略得以落實，但正所謂知易行難，剛巧渣打集團於3月26日發布訪談全球大型企業高階經理人後彙整而出的「零碳經濟（Zeronomics）報告」，除了提醒企業轉型至淨零排放的進度不夠快之外，也歸納出主要問題應是源自「領導階層的支持度不足」，以及很多企業表示融資是一項阻力，尤其是碳排放量高的產業。因此渣打集團的行政總裁溫拓思（Bill Winters）指出，應該透過企業、消費者、政府機關與金融業同心協力，立即採取行動。

面對國際上這一股蜂湧而出的節能減碳議題浪潮，其後續效應自然值得關注。而台灣儘管受限於國際現實，即使想要加入巴黎氣候協議，也陷入不得其門而入的困境。但是做為地球的一份子，尤其是針對環境議題無國界的特性，自然也沒有置身事外，但求自掃門前雪的可能空間。尤其是當美國企業聯盟自發性的倡議氣候策略奏效要靠企業共同落實，以及渣打集團的「零碳經濟」報告所揭櫫的除了企業之外，包括政府、金融業、消費者都要同心協力立即採取行動。凡此在在顯示，如果台灣的行政當局與企業界、金融業，未能做出積極回應，落實ESG所涵蓋的對環境永續、社會責任以及公司、政府治理等指標的話，台灣恐將陷入貨賣不出去，人進不來的另類鎖國困境了！

而從另一個角度來看，台灣如果能夠把ESG的指標內化為政府、企業、金融業，乃至於社會大眾共信共守的行事指標，則不只可以消極的化解可能遭到封鎖的困境，積極面則將可望出現化危機為轉機的契機了！

但是除了不容輕忽這一股最新的國際環境保護浪潮之外，如何讓ESG議題真正落實才是關鍵。關於這一點，金管會主委黃天牧先前在啟動「綠色金融行動方案2.0」，以及「公司治理3.0─永續發展藍圖」時，已經預警包括金融業及企業，在推出募資基金或申請貸款時，一定要做到真綠，而不能只是虛應故事的染綠，甚或只是為了讓自身的營運能夠搭上綠色經濟的便車，而在表面上漂綠而已。而黃天牧主委此一預警，顯非無中生有。數據顯示自從推出「綠色金融行動方案1.0」迄今，本國銀行對綠能產業的放款餘額已逾1兆元，投信業者更把發行ESG基金視為今年大熱門，預估全年相關基金的募集規模可能上看千億元，而公股銀行現在投資股票也積極鎖定ESG概念股。以致於金管會證期局長不得不於14日公開表示，7月將針對ESG或綠色基金祭出新的審查監理原則，嚴禁基金漂綠，必須是真的要投資符合國際綠色或ESG定義的標的。

金管會的一再提醒，顯示台灣在面臨這一波國際大企業自發性落實氣候策略的風潮時，務必要做到真綠，而不只是短視的染綠、漂綠而已。期待業界能夠知行合一，落實共好經濟的願景。