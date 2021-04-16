美國總統拜登派了號稱「最好的朋友」前參議員陶德帶領的代表團旋風訪台，總統蔡英文於15日上午接見，表示這是台美友好的象徵，並希望台美能夠重啟TIFA對話，強化台美雙邊的經貿關係。

這也是蔡英文當初強推美國萊豬進口想要達成的目標。不過後來卻因為兩個原因，所以到現在都沒有進行雙方貿易協定的談判。其一、拜登當時說了，美國現階段想要專注在內政，所以不會簽署新的貿易協定。其二、蔡政府在處理美豬進口引起的軒然大波，是美方所不樂見的。

美國貿易代表署日前公布的最新貿易評估報告，對台灣就美國豬牛產品的萊克多巴胺殘留值做出規範表示關切，並指出台灣在相關產品標示原產地，是在暗示美豬存在食安疑慮。雖然台灣官員表示，沒有聽聞美方對此有抱怨，但因為蔡政府在開放美豬進口前沒有好好與民眾溝通宣導，導致民眾將美豬與萊豬直接畫上等號，對美豬避之唯恐不及。把美豬進口搞得這麼難看，美國怎麼會想跟蔡政府談雙邊貿易協定？

另一個也開始對蔡政府產生不信任的國家則是日本。別看民間都在說台日友好，但遇到國際政治經貿問題的時候，還是「道義放兩旁、利字擺中間」，因為當初蔡政府上台時對日本的承諾，就是開放福島核災區的食品進口。然而謝長廷都已經當駐日代表這麼久了，期間也跟蔡英文商討福島食品進口好幾次，但蔡政府就是沒辦法讓台灣民眾相信，福島食品不等於核食。因為民眾對政府的檢驗標準和把關力度完全沒有信心，使得福島核災區食品進口遙遙無期。

丟失了美國與日本信任的蔡英文，接下來要面對的問題就是，當初投票給她的這些選民，是不是也還這麼相信她呢？

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