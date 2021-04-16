拜登總統指派「最好的朋友」、前參議員陶德等訪問台灣；同時拜登欽點的「氣候特使」、前國務卿凱瑞正在大陸。兩個訪問的性質及意義迥異，但充分反映出拜登希望「台北與北京都高興」的「兩手策略」；他的全方位戰略思維，彈性作法卻也暴露了民進黨對外關係的空洞、僵硬一面。

拜登就任後面對的是川普留下的外交殘局，他承襲了強硬中國路線，但強調「實力地位」、「多邊主義」、「強化盟邦及夥伴關係」，在激烈戰略競爭中，美中雖因新疆、香港及台灣等議題劍拔弩張，但拜登政府仍然保持了雙方合作空間。

共和黨反對美國與中共在氣候變遷議題上合作，更認為凱瑞的上海之行是對中共讓步，藉著陶德訪台，拜登向國內保守派展現堅定反共立場，對台灣重申對雙邊關係的承諾。

陶德固然是拜登「民間摯友」，但在美國外交圈影響力有限，凱瑞不但是前任國務卿，更具有特使身份，兩者地位不同。陶德的訪問具有高度宣示、象徵意義，而凱瑞大陸之行在安排4月底的「全球領袖氣候高峰會議」，以及巴黎氣候公約的第26屆「締約方會議」，對人類共同對抗氣候變遷將有實質影響。

陶德與凱瑞的訪問性質不同，但應證了對外關係仰賴「實力地位」的通則，反映在現實就是，蔡英文總統接見陶德時表示希望儘速重啟台美TIFA對話，而非開啟雙邊貿易協定（BTA）談判，另外，在國際主流投入對抗氣候變遷之際，台灣更形無足輕重。

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