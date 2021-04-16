太魯閣號事件善款，讓社會想起高雄氣爆的不愉快經驗，也逼得蔡英文總統親自澄清，說這次絕對會跟高雄氣爆不一樣。

高雄氣爆善款，陳菊市府拿去做了很多與受災戶無關的項目，並且以「代位求償」的名義，免去了市府的賠償責任，等於是善款來幫市府賠償。現在蔡總統說，善款會「百分之百用在罹難者、傷者、家屬及救災人員身上」、「不會用來替政府賠償」，這等於是承認，陳菊對高雄氣爆善款的處理是錯誤的。

而陳菊市府對善款處理的爭議，追根究柢就是「貪小便宜」四字，既然社會有大筆捐款，不花白不花，超出受災戶所需要的部分之後，就轉去做政府自己的項目。

這樣的心態，很可能在太魯閣號事件重演；既然台鐵負有連帶賠償責任，災民就一定能拿到足額賠償，10.6億的善款要用在那裡，會不會變成「為花錢而花錢」？

呼籲政府，真的用不完，就存起來，轉捐給下一次的意外事故吧，相信捐款人也不會反對，這才能維持社會對政府使用善款的信心。

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