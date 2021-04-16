日本近日宣布將福島核災廢水排入海域，韓國召見日本駐韓大使表達嚴正抗議，蔡政府駐日代表謝長廷則僅表示「關切」，甚至還說台灣自己也排核廢水，其實很難指責日本云云。如此態度，引發國人反彈。

不料，謝長廷竟拿大陸做「墊背」，說大陸也只是表達關切、沒有抗議啊；謝長廷甚至還罕見地稱讚大陸事前有用功做功課，知道「不能捅（馬）蜂窩」。

謝長廷的邏輯還真奇怪！難道台灣不能自己決定該對日本排放核災廢水，做出什麼樣的反應嗎？為什麼要依據大陸的做法來回應日本？蔡政府不是向來很反中嗎？

更何況中方的態度絕非謝長廷所說的那麼客氣軟弱。除了已跟南韓舉行線上會議、對日本表達強烈不滿，兩國也同意將合作因應此事。

此外，大陸外交部也於15日召見日本駐中國大使垂秀夫，對福島核廢水排入海中一事，提出嚴正交涉，並明確要求日方收回「錯誤決定」，不得擅自啟動核廢水入海。可見大陸對日方的態度十分強硬。

謝長廷啊謝長廷，這次你又錯了，不是所有的外交人員都像你這麼軟骨啦！

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