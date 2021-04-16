今年春節前，我回到了台灣，然而今年與往年心境大不相同，就是出了機場就直接被安排至指定的地點進行14天的居家隔離，深切的感受到疫情期間的那份疏離感。

除了陪伴94高齡的老母親以外，就是出門探望各界好友，想多一些瞭解台灣朋友的生活幸福指數，與面對緊張的兩岸關係，有何內心真實的想法？

3月27日下午，我應邀参加了由青雁和平基金會董事長洪秀柱女士召開舉辦的兩岸關係論壇，主題是「中華民國憲法是否可以成為兩岸和平相處的基礎？」，兩岸關係因為美國的介入而錯綜複雜，兩岸有心人士用心良苦，絞盡腦汁，都在想如何能夠為兩岸提出一份兩岸都能接受的方案？如何能夠找到一條共同要走的和平發展之路？這一次論壇，黨內菁英全都到齊，座無虛席，發言內容各抒己見，精彩熱烈，發人深省！

首先，洪秀柱作了引言，中華民國憲法包含了一個中國的基本國策而且表明了兩岸統一為最終目標，任何的制憲與修憲的思維與提案都是不可行，至於九二共識/一中各表，雖有定義不清之處，但是與一國兩制方案根本是毫不相干，完全是民進黨的刻意炒作與錯誤的宣導，目的在製造百姓仇中的情緒而贏得選舉，罔顧兩岸人民未來的幸福與發展。另，憲法學者們則陳述了中華民國憲法的正當性與莊嚴性，牽一髮而動全身，能不慎乎？

接著，中國國民黨前任主席朱立倫除了表列兩岸歷年的貿易逆差與台灣經濟的關係，同時建議將「求同存異」改為「求同尊異」以呈現互相尊重之意；而中國廣播公司董事長趙少康則再次引申了兩岸貿易逆差已達到1400億美金，貿易總額占了台灣GDP的43%以上，影響台灣經濟至鉅，不論是鳳梨出口或其他產品出口，都應與大陸坐下來商量保持良好關係，千萬不可隔空對嗆，用意識形態來操作，浪費社會資源。總之，兩岸要有穩定的交流，必需務實！台獨完全是假議題，不可行也不會去做，只有在安全的投資環境下，方能促進經濟發展。

去年初，新冠疫情肆虐，兩岸交流則完全停頓！這段時間，各國忙於防疫，同時，中美貿易摩擦與高科技的抗衡，持續不斷，真正讓我徹底看到大陸政府的管理能力與定力，尤其在北京，我親眼看到社區管理的高效，井然有序，在國家有難時，老百姓發自内心的配合，尤其是看到全國醫護人員到武漢救援的影片，也讓我感動的流下眼淚，真的不得不讓人敬佩！

談到目前大陸科技金融發展的整頓，我個人是完全支持與贊成的，如不在此時整肅，後果將不堪設想的，絕對不是外界捕風捉影的惡意批評，我之所以談到這些，是我想表達大陸人口眾多，幅員廣闊，如果不統一監管，讓地方政府各行其是，那後果肯定是一片亂局，全民受害，因此其治國之道/管理方法與國外的標準是絕對不能相提並論的，所謂因時因地而制宜吧！

談及「中華民國憲法是否可以作為兩岸和平相處的基礎？」，目前兩岸爭議不休，基本上我認為在兩岸尚未想出更好的辦法之前，不妨一試，因為此憲法是明訂「一個中國」與「終極統一」，比較容易為多數人接受，同時也不違背大陸的對台政策。目前，美國為了提振式微的國力，不斷的利用台灣作為攻擊中國的工具，意圖引起戰端，凡我族群千萬不能落入美國人的圈套！值此兵凶戰危之際，兩岸政府千萬要保持冷靜，因此建議兩岸應立即徵召民間可信人士出面促成兩岸有效的溝通，尋求解決之道。

我出生在台灣，自然是台灣人，但我也是中國人，從小的教育就是這樣，它是無法改變的，面對兩岸的困局，本想置身事外，然而看到習近平主席近日在福建視察時說，希望兩岸「以通促融」、「以惠促融」、「以情促融」，兩岸一家親，齊心促發展，逢此良機，蔡英文政府就應該回應習主席的善意，立即指示陸委會作出相應的安排！

危機就是轉機，蔡英文作為一位領導人，這是責無旁貸的。求同尊異，真誠促進兩岸人民心靈契合，務實推動兩岸產業深度合作發展，則融合之日不遠矣！兩岸合則兩利，分則兩害，為了中華民族的強盛，為了下一代發展，此其時也！

（作者為中華文經合作促進會總會長）

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