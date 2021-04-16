今年是九一一事件二十周年，也是美國以打擊蓋達組織為由出兵阿富汗二十年，美國終於決定撤軍，代表美國反恐戰爭告一結束。九一一事件首謀賓拉登早在2011年就在巴基斯坦被美國特種部隊擊斃，美國仍駐軍阿富汗十年，遲遲未能重建阿富汗社會的穩定，連要扶持一個有效治理全國的政權都十分困難，撤軍前，美國不敢說贏了這場戰爭。

在全世界的範圍，美國也不敢說贏得反恐戰爭。九一一事件對世界上許多穆斯林尤其生活在西方世界的穆斯林來說，徹底改變了他們的生活，他們感受到前所未有的敵意。反恐戰爭上升到文明衝突，穆斯林的姓名、服飾甚至清真寺都成為懷疑與攻擊的對象。雙方恨意不斷升高，因宗教因素的殺戮在西方世界層出不窮，此起彼落。

在美國內部，也刺激出白人至上團體與新納粹極端組織的蓬勃發展。世界並沒有因為美國的反恐戰爭更加和平與安全。

美國大兵要走了，幽幽地丟了一句「不願做他國內戰的籌碼」，彷彿無辜地像似被吳三桂請來平定李自成的滿清大軍。這個理由聽在十餘萬阿富汗亡靈耳中，恐怕欲哭無淚吧！

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