近日最為受到關注的國際新聞，應當首屬「美國總統拜登宣布將撤回所有駐阿富汗美軍」的消息。撤軍最後期限是今年911恐怖攻擊20周年以前，北約盟軍也跟著宣布要比照美軍時程撤離。阿富汗戰爭是美國史上耗時最久的戰爭，有人形容這場戰爭「已經很多人不再記得，或者理解美國為什麼要參加。」據統計，這場戰爭耗費超過2兆美元，近2400名美軍陣亡、超過2萬人受傷。

美軍要從阿富汗撤出，標誌著美國最長戰爭的結束。當初美國認為統治阿富汗的塔利班政權為賓拉登的「基地組織」提供庇護，因而發動這場戰爭。拜登宣布撤軍的理由主要是「美國必須把焦點擺在其他地方出現的恐怖主義威脅，以及獨斷的中國」。然而美國當時出兵的最終目標——消除恐怖主義威脅，迄今並未達成。美國於此時宣布撤軍，真可謂是無情、無理、無信和無義的虎頭蛇尾行動。

首先是無情：關心阿富汗事務者皆知，該國人民迄今仍未脫離生活在恐怖主義氛圍中。阿富汗政府及聯軍都還需要美國的領導與各方協助。拜登雖強調，美方會透過持續發展、人道主義與安全援助等方式支持阿富汗人民，但此一有待兌現的話語，尚須未來的檢驗與實踐。

其次是無理：美國和北約官員都曾表示，強硬的伊斯蘭運動塔利班，迄今未能兌現其減少在阿富汗暴力的承諾。而恐怖攻擊和蓄意破壞喀布爾政府主政的暴力活動時有耳聞，此時美軍的撤離在理這個字上是站不住陣腳的。有國際觀察家指出，在阿富汗尚無和平的今日，喀布爾政權恐怕頂多撐個三年，阿富汗的塔利班終將重新掌權。

再者是無信：2001年10月美國總統小布希在阿富汗展開「持久自由」（Enduring Freedom）行動，讓阿富汗人民的生活安定能有所保障。但美國撤軍消息已令阿富汗人感到震驚，有阿富汗人民在接受外媒訪問時即表示，「現在的條件實在是不適合撤軍，因為國際社會還沒有履行他們的承諾，我們擔心可能會失去過去20年取得的所有成就」。

最後是無義：美國自稱是世界上最注重人權的國家，並以人權立國感到自豪，甚至也常干涉他國的人權狀況。非營利組織「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，現在的塔利班官員讓女性所受的刻薄待遇正變本加厲，女性在阿富汗的地位亟待提升。

阿富汗境內現有約7000名聯軍，他們多半來自北約成員國，加上美軍2500人，其總數並不算龐大；況且喀布爾當局並未要求美軍撤出，此時的撤軍行動，實在不得不讓人聯想到，美軍當年在越南捅了馬蜂窩之後，善後工作未盡而倉皇離開，造成許多越南人民流離失所，越南政府垮台。

惟平心而論，以美國當前的國力及面臨的國際處境，實在難以支撐更多的海外負擔；但此時從阿富汗「臨陣脫逃」，實在不是一個國際強權和領導國家應有的表現。

（作者為大學英文講師）

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