1930年爆發的霧社事件是著名的原住民抗日行動，在日治時期原住民被長期的高壓統治，日積月累下最後爆發了抗日行動。即使在抗日行動一開始就清楚不可能打贏日本，但莫那．魯道曾說：「日本人比濁水溪的石頭還多，比森林的樹葉還繁密，但我反抗的決心比奇萊山還要堅定！」。後來，雖然霧社事件因使用芥子武器而受到國際關注，遺留下的族人卻仍有著揮之不去的夢魘。

霧社事件後，日本政府將遺留的族人遷往清流部落，方便由上而下管控，並且運用各種手段，明查暗訪當初參與抗日的族人。許多曾經參與霧社之役但未曾戰死的賽德克族人，在這段過程中就「一去不復返」。當地族人的後裔甚至以「日治時期的白色恐怖」來形容，也因此當地耆老和前幾代族人絕口不提霧社事件，深怕被清算。

霧社事件的歷史能再度被正視，有魏德聖導演所拍攝的《賽德克巴萊》，當然功不可沒。時任總統馬英九先生及民進黨主席的蔡英文女士也出席首映會。除此之外，在更早以前，時任國民黨主席馬英九先生，於民國94年就在中央黨部外高掛莫那．魯道的大幅照片，讓正在規劃拍片的魏德聖大受鼓舞。部落居民更敢光榮地敘述這段可歌可泣的歷史，拿回話語權，將歷史真相還原，而莫那．魯道的骸骨也已經下葬。

歷經這悲壯的歷史事件後，清流部落並未因此而被打倒，在莫那魯道的曾孫女—馬姮．巴丸女士長期以來為部落發聲，致力於還原歷史真相、保存部落文化，號召部落青年返鄉；並與清華大學、逢甲大學學校合作將部落文化推廣，讓更多人認識清流部落，也和東華大學合作將歌聲用羅馬拼音記載下來，不僅能改善過往歌謠歌詞不固定的狀況外，亦方便讓文化傳承，使後人歌唱古謠時也較有依據，讓清流部落從過往的噤聲轉變為發聲。

歷史我們無法改變，但能夠去了解歷史，並盡可能地還原歷史，而清流部落在霧社事件從噤聲到發聲有一值得關注的議題，「青年返鄉結合文化傳承」，個人對此也有一些看法與淺見。

原民青年返鄉的計畫在原民會及教育部的推動下，有青年壯遊計畫，及ＵＳＲ計畫可以讓青年認識部落或學校與部落合作，進展都還算不錯。而ＵＳＲ計畫，大學結合部落進行地方再造，或者是將部落特有文化協助推廣，亦或者將部落文化協助保存，以東華大學為例協助青年部落用文字將歌謠保存。但不論是ＵＳＲ計畫還是青年壯遊計畫，都是在政府高額補助下，才能夠吸引到學校來執行，也因此部落需要思考該如何讓部落文化推廣或者是轉型等，可以爭取讓部落的傳統祭儀納入大學教育原住民學院的課程之一，需要有永續發展的模式才能讓部落文化保存及被推廣。

歷史記載了過往的辛酸苦辣，但唯有深讀歷史才能了解真相，仇恨可以忘記，但要從歷史中學會，並且勇敢的面對與走出陰霾，中華民國的特色是多元文化的保存，對於原鄉部落的文化保存、產業轉型、社會議題更是值得大家關注。（作者為大九學堂學員、國立台南大學電機工程學系碩二生）