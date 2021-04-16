政府積極出手打房，但據統計，今年Q1房市仍相當熱絡。(葉思含攝)

立法院於上周通過「房地合一稅2.0」修法，民進黨政府宣稱此舉具打房效果。而在「居住正義」的大帽子下，朝野立委即使心知這是打假球，仍表態支持，深怕在網路被黑。

我詢問房產專家們皆曰，去年下半年開始的房市漲潮源自於「護國神山」台積電加速建廠，大舉招聘工人，造成人力短缺，勞動成本大幅上升。其次，政府自己就是最大土地標售者，得標價屢創新高，建商自然也將購地成本轉嫁到消費者身上，屋價當然居高不下。

從消費者角度言，房地產不是一個可以價制量的商品，因為地段、坪數、格局甚至樓層都決定房產的獨特性，無法完全替代，故消費者不會因為南部較天龍國便宜，就在南部置產。另央行利率創歷史新低，新冠肺炎以來股市已翻兩番，消費者手持現金反是貶值，購買房地產，尤其預售屋，相對成本小又保值。在房地產市場供需都呈現剛性的前提下，政府即便加重課稅，只能暫時壓抑買氣，而無法使房價徹底下滑。

專家們指出，大幅調高非自用住宅（1棟以上房產）稅率，即囤房稅，可以更有效打擊投資客。然政府卻以此會造成租屋價格上漲為由，未納入修法範疇。事實上，因利率過低，租金跟買房每月所付貸款幾乎相當，比較之下購屋相對划算，故許多租屋客在這波漲潮中也不敢落人後，紛紛下海轉進房市購屋。何況租金與房產價格連動，故平抑房產價格仍為解決年輕人房事之首當要務。

房地稅2.0就像是民進黨政府的仙女棒，在夜空中倏忽畫出一道流光，但又瞬間熄滅，房市仍然不動如山。更甚之，房地稅2.0像是掩蓋政府廣建社會住宅跳票的遮羞布。政府若真有心實踐居住正義，就應端出實質作為，例如比照電信普及服務基金，讓房地合一稅專款專用，成立普及住宅基金，用於定額補貼合乎資格之年輕人買房及獎勵建商參建社會社宅；同時政府標售土地時，應明訂得標建商之義務，即參建社會住宅，提高社會住宅興建速度。

但是，蔡英文政府為什麼不這樣做？答案很簡單，因為主事者無法從中汲取政治利得。君不見這幾年，地方政府標售土地，得標者往往是民選首長的支持者，尤以民進黨海派在台南、高雄取得大量土地為最。而建商在選舉時就以政治獻金回報或充作白手套，形成一條牢不可破的利益輸送帶。

房地稅2.0就是政府實踐居住正義的迷幻藥，實際上啥也沒改變。可預見地，高房價在下次選舉中將再度成為稻草人，但年輕人也仍然再投民進黨，因為民進黨宣傳房地稅2.0已實踐居住正義。可悲的是，選舉過後，年輕人買不起房子的事實卻入不了政客的眼！

（作者為元智大學資訊管理學系教授）