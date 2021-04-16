繼民進黨和台獨支持者在台灣歷史教科書推動「去中華民國化」之後，香港特區政府有感於年輕人缺乏民族意識的反中思潮，也著手在香港教科書上大動手腳。據報載，最近港府將小學六年級教科書中關於1949年中華民國政府遷台的內容，調整為「由蔣介石領導的中國國民黨則遷至台灣」。傳統中國史學講正統，講法統，更講「一字褒貶」。眾所皆知，從1949年之後，在史冊上想要消滅中華民國者，主要有是中共和台獨者。可如今，再添一名：香港特區。

基於捍衛這個屬於全體中國人資產的中華民國，吾人有以下幾點不得不言：

一，就香港而言，由於97香港回歸中國後，中共發現竟然只有得到形式上的香港領土，香港人民由於百年以上的殖民歷史，其內心根本沒有中國民族與歷史的認同觀，基本上已是道地的「香蕉」人種。遭受這一嚴重的撞擊，中共決定強化香港人的國族認同教育，所以把腦筋動到「去中華民國化」。若從大陸未來治理香港的思維，是可以解理的。

二，就中華民國而言，若從兩蔣以中華民國的名稱，自1949年退守台灣後的治理，甚至為日後中共在國際上所繼承的中國主權法理而論，恐怕就是另一種不同史觀與現實的解釋，對岸必須思考「因小失大」的錯誤代價。

舉例而言，如果不是兩蔣始終堅持的中華民國，中共豈能在1971年順利替代中國在聯合國的代表權？亦即如果中共不承認中華民國，就無需在聯合國上要求繼承中國的主權？

再者，最近這幾年的南海風雲，中共經常引用九段線，證明南海自古以來是就中國祖先們所留下來的領土。但九段線是源自於十一段線，而十一段線的繪製不就是1946年中華民國國防部所製定完成，如今再由中共在國際上作為歷史文獻與佐證。試問，這是否是中華民國所播撒的種子，如今再由中共收割？

三，就台獨者而言，香港教科書公開否定中華民國，恰好正中下懷。民進黨和其同路人不斷質疑中國人對台灣沒有任何的主權，台灣是台灣人的台灣，不是中國人的台灣，中國若攻打台灣，是國與國的戰爭，不是內戰。對於始終找不到法理基礎，只能進行大內宣的蔡英文，港府的「去中華民國」歷史教科書，直如天上掉下來的禮物。

最後，提醒所有中國人：一，據史載，鄧小平曾公開承諾，只要兩岸中國人能統一，國號、國歌、國旗都可以談。不知這項保證仍然存在否？君子重然諾，如今視中華民國國號如何無物，是何居心？

二，所謂「打虎親兄弟，上陣父子兵」，馬英九在任期間，當南海領土風波不斷時，大陸曾要求馬政府絕不能放棄對南海主權的堅持，因為那是祖先們留給後代的土地，不能當歷史罪人。可如今，怎麼中共就翻臉不認人，要置中華民國於死地？！真有令人親痛仇快的錐心之痛啊！

（作者為嘉義大學應用歷史系教授）