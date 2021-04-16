美國拜登政府對台灣再展現善意，派遣其好友前參議員陶德率領代表團來台訪問，並獲蔡總統接見，雙方就美台關係、兩岸關係及區域安全情勢交換意見，蔡總統也藉此向美方傳達希望能儘速重啟「美台貿易暨投資架構協定」（TIFA）談判，及加強氣候變遷議題的合作。

拜登政府將中國視為美國21世紀最大的地緣政治挑戰，對其採取長期競爭的戰略，也延續前總統川普政府的「自由開放的印太地區」戰略，目的也是以遏制中國在此地區的擴張為主，因此積極拉攏印太地區的盟友與夥伴，台灣因地處重要戰略位置，並與中國有特殊關係，也在美國的拉攏與關切之中。拜登政府資深官員對於此行的意義即表示「美國與印太盟友站在一起，共同促進共享的繁榮、安全與價值，包括深化美台關係」。

兩岸關係目前緊張低迷，中共軍機頻頻飛越台灣的西南防空識別區，日前又派遣遼寧號航母戰鬥群至台灣東南海域演習，對於台灣的安全威脅日益升高。美國國務卿布林肯在上月與中方於阿拉斯加會談時即主動表達對於此事的關切。拜登政府期待台海地區能維持和平穩定，特別藉由《台灣關係法》42周年紀念的名義訪台，該法的內容即包括美國非常關切台灣的安全，並將協助台灣具備防禦的能力。訪問團此行的時機及名義都具有特殊意涵，白宮官員即表示此團代表「拜登對於台灣及其民主承諾的重要信號」。

儘管拜登政府要向中國傳達支持台灣的明確訊息，但也注意到不要過分刺激北京，以免進一步惡化美中關係。美國國務院日前才公布新版《對台交往準則》，強調對於台灣仍遵循「一個中國」政策，與台灣維持非官方的關係。

因此，此次訪問團成員由前參議員領隊，主要成員包括阿米塔吉及史坦伯格都是前任副國務卿，白宮官員也特別強調這是「遵循美國政府派遣高層且非官方代表訪台的長期跨黨派傳統」。為了平衡中國的疑慮，拜登政府也特別於同日派遣氣候變遷特使凱瑞至大陸訪問，這也是拜登上任後首位訪陸的高官，對於美中關係的發展值得關注。

我方也藉陶德來訪的機會表達台灣的訴求，蔡總統期望美台能盡速重啟TIFA談判，增進台美實質關係，然而拜登已表明在美國經濟獲得強化之前不會與任何國家簽訂新的貿易協議，台灣恐仍得再等一段時期。蔡總統也呼應美國立場，強調台灣面臨中國軍機艦的侵擾，中國此舉也不利於印太的和平穩定，意圖將兩岸關係不佳的責任單方面推卸給北京。強調我方亦可在氣候變遷議題與美方長期合作，也是投拜登政府之所好，拉近美台關係，增加國際參與的機會，平衡美中關於此議題的合作，避免被邊緣化。

此次訪問團對美台關係的增進仍具有實質意義，因此中方仍然反對，批評此為美台的勾連，向台獨發出錯誤的訊號，未來對台灣反制的動作，尤其是軍事施壓部分，相信仍不會停止。（作者為淡江大學國際事務學院院長）