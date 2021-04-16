美國總統拜登派遣他的老友、美前參議員陶德（Chris Dodd）訪台；與此同時，美國氣候變遷特使、前國務卿凱瑞（John Kerry）也奉命到了上海。這場「季辛吉式」的權力平衡遊戲，加上最近美國國內又針對「戰略模糊」與「戰略清晰」進行政策辯論，看得大家眼花撩亂。

我認為，拜登政府的兩岸政策仍未定型，但看來似乎是朝「戰略清晰」、「戰術模糊」的方向走。「戰略清晰」是基於拜登對中共的戰略定位，美國國務卿布林肯強調，中共已對美構成「最重大的挑戰」；美國「國家情報總監」（DNI）海恩斯（Avril Haines）辦公室於本（4）月13日發表年度報告，則將中共列為對美威脅「清單」首位，排名在後的是俄羅斯、伊朗及北韓。報告強調，「中國越來越成為一個勢均力敵的競爭對手，在多項領域，尤其是經濟、軍事和技術方面挑戰美國，並已在推動改變全球規則。」因此，為了避免「中國崛起」轉化為「中國威脅」，我認為美國對中共採取的「遏制戰略」是相當明確的。

美國前總統歐巴馬在其回憶錄《應許之地》（A Promised Land）書中揭露，美國人已建立「必須對中國動手」的共識，而對付中國的工具，就是長久維持美國霸權的「3個法寶」：美元、科技和軍隊。雖然中共今日的綜合國力大幅成長，不再是昔日的吳下阿蒙；但不可否認，美國目前仍掌握上述3項優勢條件。美國要儘速對中共採取行動，缺少的就是「師出有名」。

「台獨」是一個假議題，中共警告民進黨政府以「切香腸」式的手法「倚美謀獨」。我認為，講「謀獨」是藉口，「倚美」才是關注所在。中共應該理解，美國不會為「台獨」而戰，但也不會坐視台灣落入中共手中。所謂台美「共享民主價值」一說，不會構成美國軍事介入台海戰爭的理由；但若美國的地緣政治利益遭到挑戰，華盛頓就會以區域安全為由，自認取得出兵台海的「正當性」。

而一旦台海發生戰事，中共是否做好了準備？如上所述，中共面對的敵人，可能不會只有台灣；中共雖具「戰狼」之勇，也必須要有足夠的能力應付「群狼」之攻。拜登政府目前對外政策的主軸，就是恢復美國與盟友的緊密關係，並努力將中共塑造為共同的假想敵。明顯的是，日本雖是美國在區域內最堅強的盟友，但中國大陸是日本的最大貿易夥伴，日本擔心恐因抗中而影響經濟利益。僅管如此，據英國《金融時報》報導，華府曾敦促日本在即將舉行的美日峰會後，能夠發表一份提及台灣的聯合聲明。

面對新冠肺炎疫情對國際政經情勢造成的影響，尤其為了收拾川普執政4年為美國內政留下的「爛攤子」，拜登刻意在對中國的行動保留靈活運用空間，這就是所謂的「戰術模糊」。拜登強調以「一個中國政策」和「三項聯合公報」，處理與中共的關係；另以《台灣關係法》和「六項保證」，處理與台灣的關係。目的就是在「灰色地帶」遊走，除讓民進黨放棄「台獨」幻想外，也希望避免此刻與中共全面軍事攤牌。

兩岸走在台美關係和中美關係的鋼索上，稍不留意就會出現「失衡」狀態，也讓美國在這場台美中三方的賽局中，站在「球員兼裁判」的戰略高地。

中共對台政策歷經「寄希望於國民黨當局」、「寄希望於台灣統治當局」，到「更寄希望於台灣人民」。然而，中共因民進黨緊抱《台獨黨綱》、蔡政府拒絕「九二共識」，將民進黨視為拒絕往來戶，並關閉兩岸對話協商的大門；國民黨內對「九二共識」有不同認知，也使國共關係每況愈下。日前大陸國台辦發言人針對國民黨說的一些話，讓國民黨主其事者不得不在第一時間做出回應，但感覺像是「話不投機半句多」。

近期中共從海、空二路升高對台軍事施壓，僅管其中有與美方競相「秀肌肉」的意味，但也引發台灣民眾對中共政權的不滿，並形成兩岸民意對撞的惡性循環。兩岸目前已面臨戰爭與和平的選擇，如何避戰趨和？這是兩岸人民給兩岸執政當局的一個問卷。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）