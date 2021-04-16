日本政府決定，福島第一核電站的130萬噸核汙水經過濾稀釋後將排入大海，預計兩年內實施。這一決定引起太平洋國家譁然，唯獨台灣獨樹一幟，只透過外交部表達遺憾，連個抗議都沒有。總統府16日針對一份「政府引進日本汙水」的假訊息，巨細靡遺地批駁，卻對日本的作為噤聲，令人大開眼界。原來蔡政府反核只是作態，國人的利益早就被拋諸腦後。

日本排核汙水入海的決定，引發亞太各國公憤，大陸外交部一句「太平洋不是日本的下水道」，道出日本以鄰為壑的無理姿態。按理，台、日在2014年曾簽署《核能管制資訊交流備忘錄》，日本有任何改變應先知會台灣，但事發後台灣僅表達「遺憾」，頂多讓「助日代表」謝長廷表達關切，又如何能得到日本的尊重？

民進黨政府上台後強調「親美抗中」，美台關係確實展現無與倫比的親近，但這是遂了美國國家利益，至於台灣的國家利益，誰管？台日關係按理也應一盤棋，但事實是，日本完全不在乎台灣的感受，在釣魚台爭議中無視我方立場，漁權協議也不再有效地談判，以強勢之姿驅逐台灣漁船，無視台灣漁民的捕漁權和生存權。

道理其實很簡單，當年我政府「親美和中」，日本擔心兩岸聯手，對台投鼠忌器，2013年台、日才得以簽署漁業協定，從而保障我國漁民的捕漁權。而如今，又如何期待謝長廷之流「抗日」？

美國發起「黑人的命也是命」運動，我們倒想問問民進黨政府，福島核食不斷想方設方入台，如今又考慮將核汙水排放太平洋，順著黑潮來台，難道台灣人的命不是命？為了澄清假訊息，總統府可大張旗鼓發新聞稿駁斥，為了國人的生存權，難道蔡總統不該站出來說不，向日本表達抗議嗎？