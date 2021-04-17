1975年，《女兵日記》工作照。拍攝地點在金瓜石的一處坑洞外。照片中集合了徐楓、鄧美芳、湯蘭花、上官靈鳳、唐寶雲、韓湘琴等名噪一時的明星們。右九為後來的知名導演虞戡平，當時擔任副導演。右二為攝影師范金玉。

范金玉簡介： 1929年5月出生於山東省濰縣。1949年隨青年軍208師從青島撤退來臺。 1955年，進入位於北投的中國電影製片廠，任職技術科擔任攝影，拍攝大量新聞、紀錄片與軍教片。1963年與高翠萍結婚，育有一女一子。