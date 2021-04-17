全球景氣持續復甦，企業獲利向上，台股可望延續有基之彈。投資專家建議，可挑選法人近一周積極買超，且基本面獲研究機構升評喊買、股價沿五日線上攻的16檔強勢股，包括中鋼、聯電、華航等扮演多頭先鋒。

加權指數連兩日站在萬七大關之上，迎來台股新紀元，群益投顧董事長蔡明彥指出，目前基本面與資金面偏多架構不變，景氣復甦、企業獲利樂觀是台股續航的重要動力，具轉機成長的傳產原物料、解封受惠股等也成為盤面吸金焦點。

據統計，符合三大法人近一周大舉加碼，業績展望看好，投顧給予買進評等，及16日股價仍站穩5日線以上的上市櫃個股，共有中鋼、聯電、華航、華邦電、日月光投控、南亞、台塑、南紡、國泰金、京元電子、東和鋼鐵、台化、廣達、兆豐金、晶豪科、中鴻等16檔。

永豐投顧指出，外資本周小幅賣超台股6.67億元，目前操作偏向觀望，主要買超標的為聯電、華航、華邦電等，投信則有減持中小電子股轉進傳產股的趨勢，為推升鋼鐵、塑化等原物料族群的重要推手。

中鋼受惠市場需求暢旺，鋼價持續走揚，法人預期公司獲利將逐季升高，年底有美國基建商機助攻，有利下游外銷，帶動三大法人近期積極加碼，近五個交易日大買14.44萬張，4月以來股價狂漲35.71％。

高盛看好聯電今年平均銷售價格上漲幅度將超過預期，可望替公司帶進更大的收入和利潤率，預測聯電下半年毛利率達30％以上，全球晶圓代工產能短缺情況將持續到2022年，營收、獲利展望樂觀，並給予70.8元的目標價。

投顧指出，南紡在手訂單能見度到上半年，稼動率滿載且價格持續調漲，預估下半年產業動能延續。加上公司積極進行資產活化，仁德廠開發為南紡科技園區，已經委託第一太平洋戴維斯從第二季開始招商，下半年進入實質開發，而南紡購物中心二期也在3月底正式營運，業內外動能看旺。

另外，在金融股部分，兆豐金因銀行核心營運動能可望恢復成長，且預期信用成本下降，推估現金殖利率約有5％水準，具高殖利率題材，近五日獲研究機構推薦次數達七次之多。

(工商時報)