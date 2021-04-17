最近有三位央行的理事（兩位現任，一位前任理事）出版了一本新書《致富的特權：二十年來我們為央行政策付出的代價》，並由現任央行副總裁陳南光撰寫推薦序言。本書除了介紹貨幣、央行政策，以及對台灣貨幣政策制定、宣導的未來建議之外，不少篇幅在於檢討前任總裁彭淮南的政策，並把過去20年來央行主導外匯政策，偏低的匯率、利率政策，是台灣薪水偏低、企業升級緩慢、人才外流台灣外窮內富的主因。

拜讀完本書後，我們的第一個觀察是，央行的貨幣政策、決策流程或有檢討的地方，但就行政倫理而言，是相當的不合時宜。過去也有官員出書批評時政，但都是退休人員或匿名為之，但現任官員、理事公然把央行內部的決策、矛盾搬到檯面上則是破天荒第一次。

央行的理事會議率由總裁主持，但理事則承擔共同決策責任；加諸現任總裁也是以往的副總裁，自然也參與過去所有的貨幣政策決策過程。此書一出，又置現任總裁與過去的理事於何地？而文中批評政府干預匯率的決策過程，並由現任副總裁寫推薦序言，豈不是坐實了央行干預匯率的證據？

經濟學講求外部性，學者把理事會中匯率的決策過程公開攤在書上，是否考慮到會不會損害國家的公權力，以及國家的外部利益？

第二個觀察是，本書充滿了隱善揚惡的論點。一個經濟政策的實施，總有父子騎驢的兩難困局，但本書卻只片面凸顯了政策的副作用，卻未提及政策的正面效益，徒然惡化人民對政府執行公權力的信任危機。彭總裁自從1998年接任央行總裁之後，其間台灣順利渡過亞洲金融風暴的衝擊，2000～2002的網路泡沫，2007、2008的次貸危機與全球金融風暴，以及2010年的歐債危機。穩定而波動少的匯率政策也使出口商與整體經濟受惠。這個過程中，自有各方的評價，若只凸顯了低估的匯率、低估的利率，導致民窮財盡的負面效應，未免失之偏頗，也仍有極大探討空間。

第三個觀察是，台灣房價的偏高，除了低利率之外，更多是因為民眾炒房的風氣、台灣土地持有稅偏低，缺乏跨部會整體性的房屋政策。更何況從2007年美國次貸危機以來，各國的貨幣寬鬆政策，使得資金錢滿為患、到處肆虐，各國房地產的泡沫，已是歷史共業。再加諸台灣的基本面好，若利率再拉高，在全球的低利率的環境下，將吸引更多熱錢湧入。台灣又缺乏像美國一般的創業新創投資機制，可以把熱錢導入實質性的投資、生產，這些錢留在股市、房市興風作浪，豈不衍生另外一個問題嗎？

台灣的低薪、人均所得偏低，除了匯率因素外，更多是因整體經濟結構所致。例如教改政策失靈，使得98％以上年輕人唸大學，畢業後多數前往服務業工作，而服務業管制多、規模小、升級緩慢等因素。

當然，低估的匯率又加深對進口及內需服務業的不利，但相對的，台灣的出口、傳統產業因此有一定的競爭力，要不然台灣目前產業兩極化的情況會更嚴重。另外，要素均等化理論也可以解釋低薪現象，因為台灣跟大陸、東協貿易、投資的結果，使台灣的薪資水準很難拉升上來。

本書理論紮實、推導尚合邏輯，政策建議也有可觀之處，但全書建立在經濟學理論模型的假設上，很理想化的將一切條件假設為不變（other things being equal）。並未考慮台灣的國家地位（不是IMF的會員國，一旦國家發生經濟危機借不到錢，所以必須要保留較大數額的外匯存底）、台灣外匯市場的淺碟性、台灣出口導向的經濟體、利率的國際接軌（單獨提高利率反而吸引更多熱錢炒作形成泡沫）、政策的兩面刃（有利一方，必定傷害另一方）、環境條件的不同（台灣央行和美國聯準會的資源、定位的不同）。同時，也未顧及跨部會的協調、合作等因素。立論似乎言之有理，但在實際政策運作的檢視上，恐怕經不起考驗。

整體而言，對彭前總裁的決策風格或許各方有不同看法，但房價高、人才外流、產業升級緩慢、人均GDP不高，是歷史共業與跨部會的共同責任，都甩鍋到央行和總裁身上，實在有失公允。況且央行和總裁二十年來在民眾建立起來的清廉正直形象，更是國家難得的資產。台大經濟系師生（三位央行理事和副總裁都出身台大經濟系）一向有挑戰威權的優良傳統，本次出書或許也是秉持這樣的理想，但我們認為，央行的政策形成和執行仍值得我們以更嚴肅的態度公平討論和評價。