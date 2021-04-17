台灣總統蔡英文週四(4月15日)上午接見前美國參議員陶德(Chris Dodd)、兩位前美國副國務卿阿米塔吉(Richard Armitage)、史坦伯格(James Steinberg)和美國國務院台灣協調處長白丹利（Dan Biers）等一行四人的訪問團，並於晚間在官邸設宴款待訪問團成員。

蔡英文於會中致詞表示，這是美國總統拜登(Joe Biden)上任以來，第一次派團訪問台灣，展現台美雙方持續深化的夥伴關係。她表示，美國國務院上周宣佈新的「對台交往準則」，以及上個月簽署設立「海巡工作小組瞭解備忘錄」，都展現了台美關係的實質進展。

她也感謝拜登政府，多次重申台海和平穩定的重要性；並指出，近來中國頻繁派遣軍艦及軍機，在周邊的海空域進行軍事活動，這不僅改變印太地區的現狀，也威脅區域的和平穩定。

美台共抗中國冒進

蔡英文說：「台灣作為積極貢獻國際社會的一分子，非常願意和理念相近的國家、包括美國，共同守護印太區域的穩定與和平，並且阻止冒進以及挑釁的行為。」

另外，蔡總統說，她也期待美台盡速重啟TIFA(貿易暨投資架構協定)對話，在發展綠能、因應假訊息和認知戰上長期合作。

美國前參議員陶德則致詞回應，他表示，今年適逢「台灣關係法」簽署42周年，訪問團此行主要是銜拜登總統之命，來重申美國對台灣的承諾、深化美台諸多的共同利益和雙邊合作。

陶德表示，拜登政府會堅定地協助台灣擴展國際空間和自我防衛。他說：「台灣關係法的重要性在過去一年內尤其得到彰顯。我可以很自信地說，現在是美台關係最穩固的時候。美台經貿關係密切，也同樣堅守民主價值，並且有著至關重要的安全夥伴關係。」

美中尋求氣候合作

與此同時，美國氣候特使凱瑞(John Kerry)週四也在上海，展開其與中國負責氣候變化事務的特使解振華等官員之會談。臨行前，凱瑞週二(4月13日)在接受《華爾街日報》(The Wall Street Journal)採訪時說：「拜登政府試圖透過談判與中國達成在應對氣候變化上的協定，但不會在經濟問題或人權問題上對中國妥協。」

對於拜登總統派遣首發訪問團兩團分赴兩岸，兩位接受美國之音採訪的學者表示，這是美國對中國在內的華人地區所形塑之「新常態」或「三合一：合作、競爭、對抗」的發展策略，也是一次「非常平衡」、「高段、精准且精彩的外交安排。」

透過同時派團出訪上海和台北，香港浸會大學政治與國際關係學系教授高敬文 (Jean-Pierre Cabestan)向美國之音表示：「拜登政府試圖對中國在內的華人世界強化，所謂的新常態(new normal)關係。」

美中開展新常態關係

高敬文說，拜登總統透過凱瑞特使來尋求中國在氣候變遷上的合作，這是兩大強權繼三月中旬在阿拉斯加會談上「各自出盡王牌」後的再一次「摸牌（draw）」、再接觸的舉措，因為兩國在氣候變遷等諸多議題上，都有合作的意願、也必須合作。

高敬文說：「我相信，凱瑞特使將帶著拜登總統的口信，提醒中國，在哪些狀況和前提下，美國會繼續跟中國接觸。也就是說，美國並未完全放棄其接觸政策，只是，未來與中國的接觸會更具選擇性。美中兩大國不可能停止往來，也必須盡可能合作，不僅在氣候變遷議題上，包括伊朗、北韓和共同對抗新冠疫情的合作上。不過，在其他許多議題上，兩國也得尊重各自的歧見，未來可能出現有所對抗、甚至競爭的局面。」

高敬文表示，美國在台灣、香港和新疆等民主和人權議題，已展現了不妥協的態勢。因此，他同意部分民間人士的揣測，凱瑞特使此次將會向中國明確傳達美方「不准對台動武、和平解決兩岸爭端」等要求。

據自由時報報導，流亡美國的中國富豪郭文貴近日爆料指出，凱瑞將向中方傳達拜登政府的三大要求，其中包括：一、不准對台動武，二、必須恢復香港原有的選舉制度並遵守1984年簽署的中英聯合聲明，三、必須在新冠疫情的起源等真相方面說實話。

中國追求「平起平坐」

不過，拜登政府追求的「新常態」關係可能有異於中國國家主席習近平追求之「平起平坐」的大國關係。

高敬文說，習近平在對台上的新常態，就是持續文攻武嚇，希望有朝一日收服、統一台灣。他說，中國對台打的是兩手策略，一方面派出解放軍練兵、並對台灣軍隊打消耗戰；另一方面，則是拉攏台灣內部的政治和社會精英、以及年輕人，以強化統一戰線。

雖然北京明白其武嚇的舉措不僅適得其反，反而激化大部分台灣人的抗中情緒，也引發美國結盟其他民主陣營國家共同抗中的副作用，包括日本在內的四邊安全對話(Quad)成形，或者說服法國、英國和德國派遣軍艦協防南海等。但高敬文說，面對台灣離統一或一國兩制的目標越來越遠，北京「也別無他法」。

針對美中關係的最新發展態勢，位於台北的淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正則以「三合一」來形容。

美中關係「三合一」

黃介正向美國之音表示：「現在美國對中國大陸的關係基本上是『三合一』的關係，也就是說，在可能的時候合作、在應該的時候競爭、在必要的時候敵對。」

他認為，美中雖然在阿拉斯加會談中針鋒相對，但閉門後，必然獲得結論。那就是，雙方在有共識的議題上，就共同利益，要展開具有實質性的對話，所以，凱瑞本周的上海訪問行程就是展現兩國在合作面向上的關係。

不過，黃介正說，在白宮國安會印太協調員坎貝爾（Kurt Campbell）的巧妙安排下，拜登總統同時派了他的密友凱瑞和陶德出訪兩岸，兩人中，雖然陶德不具官方身份，但兩人同為拜登昔日在參議院的同僚，深得拜登的信任，也幾乎同時抵達上海和台北。他說，這是一次「高段、精準且精彩的外交安排」。

黃副教授認為，美國透過陶德的訪台，目的在「鼓勵台灣的民主、肯定台灣在西太平洋第一島鏈的戰略角色，同時也在兩岸關係失衡的情況下，為求兩岸和平穩定，幫台灣推一把、給台灣增添自信與力量」。他說，這是設計得非常優美的外交操作。

中國軍事挑釁不斷

陶德一行人訪台引發中國國台辦及中國外交部對美嚴正抗議，甚至在訪問團抵台前，中國週一(4月12日)派遣25架共機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）。據台灣軍方表示，這不僅是4月3日起連10天擾台，也是自台灣國防部開始公佈中共軍機動態以來架數最多一次。

對此，黃副教授認為，這是預料中的事。他說：「中國大陸也知道，他們不管怎麼跳腳，不可能改變美國跟台灣持續交往的現實，但是，他們態度要拿出來。」

中國國台辦發言人馬曉光週三(4月14日)在例行新聞發佈會上表示，解放軍的有關軍事演訓行動釋放的信號就是：「我們遏制『台獨』、遏制台美勾連的決心，不是光嘴上說。」

雖然美國訪問團於週三分抵上海和台北的當天，共軍未排出軍機擾台，但解放軍挑釁動作仍不斷。中國海事局週四(4月15日)發佈軍演訊息表示，解放軍將至4月15-20日間、一連六天，每天上午8時至傍晚6時，於台灣海峽附近的南澎列島進行實彈演習。

對此，台灣國防部長邱國正在立法院備詢前表示，台灣國軍持續關注中共軍演，掌握情資。

（本文授權中時新聞網刊登）

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