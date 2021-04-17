日本要將核廢水排進海裡，中國大陸氣得跳腳，老百姓更是群情激憤，要求政府強硬表態，以經濟制裁讓日本付出代價。南韓政府則是立刻召見日使臭罵了一頓，南韓民眾更是以具體行動做政府後盾，抵制日本水產品，拒賣日本海鮮。

日本沒在怕，因為美國不僅公開感謝還外加支持。真是這樣嗎？拜登最擅玩兩面手法，才感謝完，食品藥物管理局（FDA）反手就把日本食品給禁了，包括大米、全麥、蔬菜、奶製品、肉製品、蛤蜊、海膽等海鮮及水果。

同樣是核汙染受害國，台灣表現得最為雲淡風輕，領導人至今沒出來說過半句話，卻在臉書上說什麼不要相信「認知作戰」。我們想知道的是，蔡政府對日本排放核廢水的說法究竟為何？漁民叫破了嗓子也沒用，壽司照吃、sake照喝，要知道，兩年後喝下肚的就是「氚啤酒」。

在野黨忙於選黨主席，有沒有哪一位想選的人站出來，號召漁民，帶頭做些反制行動，南韓行，台灣人就那麼麻木？自己都瞧不起自己了，那就活該兩年後吃祕雕魚吧！

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