拖了20年，拖到師老兵疲，拜登終於發布了這個消息，911恐攻20周年紀念日將撤軍阿富汗。

美國國力不復既往，從前愛打誰就打誰，愛抓誰就抓誰，安個罪名就把伊拉克領袖海珊給殺了、找個理由就幹掉了賓拉登；後來漸漸不行了，庫德族說拋棄就拋棄，連金正恩跟他嗆都不敢吭聲了。

國人都寄望美國，認為不會拋棄台灣；講段不算遠的歷史，1978年12月16日深夜，蔣經國從夢中被宋楚瑜叫醒，說美國大使安克志求見，告知美國要跟大陸建交。當下差點沒把小蔣氣昏過去，中美兩國是一戰、二戰時堅定的盟友，怎麼說斷交就斷交？還要我方14小時之內不許張揚出去。

小CASE啦！當初伊朗國王巴勒維多麼得親美，結果被當成棄子，連家都回不去；阮文紹的南越政府多仰仗美國，結果北越坦克進城，美國夾著尾巴開溜，大使館人員想登機跟著走，卻被老美一拳揍了下來，歷史畫面歷歷在目，都忘了嗎？

北越進城時，牆壁上一則塗鴉：「老美滾回去」，下面又有一則：「帶我一起走」。靠山山倒、靠人人跑，硬是有人不相信有什麼辦法？

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