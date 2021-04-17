在民進黨治理下的台灣，5年以來，始終是多事之秋，自「拔管案」開始，民進黨施政荒腔走板，一例一休、年金改革、超買走私、東廠事件、300萬疑雲、蔡賴之爭、論文門、才幹過人、租房風波、疫苗問題、萊豬進口、藻礁事件、健保再漲……，無一不凸顯出民進黨從上到下整個綱紀鬆弛、風氣敗壞的墮落本質。

再加上普悠瑪號、南方澳大橋、太魯閣號等一連串重大事故的發生，以及當前面臨的缺水缺電、空氣汙染的嚴重威脅，換成任何一個政黨，早就被轟擊下台了；可民進黨卻皆能一一安然度過窘境，相關該調查、該懲處的官員，不但猶然活躍，更且指日高升，時過境遷，一切雲淡風輕、船過水無痕，而各種民調竟然都居高不下，不但國泰民安，而且遠景可期。這究竟是民進黨果真有通天的本事，還是台灣民眾就是如此的健忘？

其實，並非台灣民眾健忘，君不見已時隔數十年的228，每年都轟轟烈烈地重新被提起，而解嚴以前的國民黨惡行，總是不斷地被無限期追訴？相對地，日據時代日本人對台灣的諸多「貢獻」，也都始終一再地被提出來頌揚？台灣民眾不是得了健忘症，而是犯了「選擇性失憶」的毛病。

但這種「選擇性失憶」，倒不是由於台灣民眾內心的「自我防衛機制」起作用，而是由外在的強力宣導、灌輸所強加的。早在黨外時期，民進黨就已經深悉製造輿論的奧妙，成立政黨以來，更著力於創生議題、營造風向，而執政之後，更是百般操弄，運用得出神入化。細究其能事，非常簡單，就是利用「媒體」。

媒體向來是輿論最重要的鼓動者，「輿者，眾也」，沒經過公眾的熱烈討論，輿論就不可能形成，而媒體，尤其是當今的網路時代，誰掌握到了媒體，誰就可以包攬輿論，誰就取得了風向的制高點，欲左欲右，欲顯欲隱，完全可基於自身利益的考量作決定。其實這純粹是一種「愚民」的手段，民進黨只告訴民眾他們想讓民眾知道的事，不願讓民眾知道的事，是絕對偃旗息鼓，或是輕描淡寫，或是以假亂真，完全將輿論操控於掌中。

這是只有專制政體才作得出來的事，可民進黨打著民主自由的口號，卻悍然為之而不顧一切。如若媒體真正能發揮其「第四權」的監督功能，但民進黨早就未雨綢繆，佈下各種暗樁，將媒體收歸己有，或是以廣告額度控制其經濟來源，綠媒幾遍於台灣，唯知奉行民進黨意旨。尤可駭異的是，假公正之名，成立許多外圍側翼團體，以「聯盟」、「中心」的名目，製造假象，甚而混淆視聽。

最厲害的兩招，則是大量培養網軍，遊竄於各自媒體中，除一力為民進黨護航外，更無所不用其極地猛烈攻擊、批評異己者，1450、名嘴的昭彰惡性，早已是聞名於中外了。而如若還有不識時務的媒體，敢持異議，則索性以類似NCC的機構，藉種種理由將其關閉、禁絕。於是，眾議出於一口，道道地地使台灣成了「一言堂」，雖猶有若干微弱的個人發聲，也等於蚍蜉撼大樹，起不了任何作用了。

換句話說，媒體是民進黨奪權鬥爭、排除異己、粉飾太平、歌功頌德的最厲害武器，更是其雖倒行逆施、劣績斑斑，而仍得以巍然不倒、張牙舞爪的最根本原因。

這絕對不是民眾「健忘」，而是民進黨利用媒體的力量，讓民眾「失去記憶」或「強迫記憶」，漸使愚民日漸增多，而雖偶有智者，微弱的發聲，也激不起公眾的關注與討論。這是台灣最大的病灶。

冀望於愚民覺醒，或是期盼這些綠媒良心發現，那是緣木求魚的不可能任務。對治之道，唯有以其人之道，還治其人之身，集資成立強大的媒體，搶回發言權、議論權，否則是永遠不可能翻身的。

笨蛋，關鍵就在媒體，你知道嗎？（作者為大學退休教授）

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