要深層一點來探討美台關係對台海情勢或兩岸關係的影響，可從美國最近一連串「對台政策」措施推動上來解析，或可得到一些與之前多數人的看法有點不一樣的結論：

一、應美國總統拜登之請，前美國參議員陶德與兩位前常務副國務卿阿米塔吉及史坦伯格來台訪問3天，說起來，這應是拜登派遣的訪台首發團。但看看他們都是退休議員及官員，就是不想帶太濃的官方色彩。

路透引述一位不願具名的白宮官員稱，這是拜登對台灣所作承諾的重要信號，也是美國與印太地區的盟友站在一起，推動共同的繁榮、安全和價值觀，這包括深化與台灣的關係。重點不妨轉到這位官員另外的強調上：「美國致力於本著共同利益並以符合美國的一個中國政策的方式與台灣接觸。」更有意思的是陶德抵台的同一天，拜登亦派出前國務卿凱瑞擔任美國氣候特使抵上海訪問。二者或可說沒有「直接關係」，但刻意平衡色彩甚濃，台灣並沒有特別被偏愛。

二、根據美國全國廣播公司（NBC）4月11日報導，布林肯在當天參加了NBC「與媒體見面」節目時，曾針對 「美國是否會對中國大陸對台行動作出軍事回應」這個問題，非常清晰地回答說：中國（大陸）對台灣的侵略性行動加劇了海峽緊張局勢，這是我們注意到並真正關切的問題。而且他也強調「我們在台灣能夠自衛一事上有著嚴肅的承諾」，他同時也聲稱任何通過武力改變現狀的行為都將犯下「嚴重錯誤」，指的就是大陸。

但布林肯的積極回應在整體回答中還是有所保留，譬如說，一開始他先表示自己拒絕就假設性的問題作出具體評論；但另外又針對台灣能夠自衛一事上，說有嚴肅的承諾，但強調是與美國對西太平洋的和平與安全有著嚴肅的承諾一樣，不是單獨。

三、美國國務院4月9日曾宣布《對台交往準則》的更新。這項聲明寫得很簡短：新的對台事務交往準則頒布，是鼓勵美國官員與台灣官員交流，反應美台深化的非官方關係。

但是新版《對台交往準則》只秉持在非官方關係的原則下，放寬了與台灣接觸的規範，主要目的是提供行政部門一個明確的指導方針，有效地執行由《台灣關係法》、「美中三公報」與「六項保證」等構成的「一中政策」。值得注意的是，新版《對台交往準則》是依照2020年底生效的《台灣保證法》來做了重新的檢視和審查。布林肯的新措施，只是把台美之間的交往準則再次「成文化」。

然而，就台北期盼的角度來看，美國還是沒有以主權國家的身分來認同台灣。而且，涉及到基本立場的美國「一中政策」不能更動。因此，一個結論可以肯定：就是美國對台的厚待，是允許台灣可穿上白紗禮服，但它不是新娘，而美國即使作為新郎，它還有婚約束縛。

美國這樣的「來訪問、談政策、立新規」的措施，到底真正對兩岸、台海以及台灣的影響會是什麼，這才是今天我們應該要關心的問題。

第一，中國國家主席習近平在3月6日全國兩會期間曾說「中國已經可以平視這個世界了」，已被中國媒體普遍解讀這是中國不再仰望美國的宣告。而且也可以看出，在美中阿拉斯加會談後，習近平曾南下視察福建省，而中共軍機更是頻繁闖入台灣西南防空識別區，備戰氣氛已更為濃厚。

第二，台海危機是否確實存在？《華爾街日報》4月12日一則報導說，在阿拉斯加會談時，中方警告華府不要在台灣議題上挑戰北京。美中會後各自積極拉幫結派，而台灣已是兩國競爭日益激烈下的潛在衝突點。加上美國印太地區司令戴維森也於3月9日在美國聯邦參議院軍事委員會的聽證會上警告，中國恐在2020年代結束前嘗試對台動武，最快可能6年內就會動手。如果再進一步探討俄、中是否可能結成軍事同盟？這將會使現階段緊張的情勢更加緊繃。

（作者為澳門理工學院名譽教授）