福州海關發布福建省第一季進出口數據，其中對台進出口額增長34.9%，超過全省外貿進出口34.2%的增長率。這只是兩岸經貿熱絡場面的冰山一角，整個大陸與台灣的經貿狀況也同樣保持旺盛增長態勢，根據大陸官方發布的數據，第一季大陸對台灣出口同比增長37.6%，進口更是增長41.1%，後者遠遠大於19.3%的大陸整體進口增長，而前者也僅比整體數據少了1.1%。

這也再度說明，台灣出口的榮景主要仰賴大陸，蔡政府喜歡自吹自擂的經濟發展離不開大陸市場，這在去年全年也有清楚的證明，根據主計處發布的數據，2020年台灣對大陸出口再創歷年新高，同比增長14.6%，並占台灣總出口額的43.9%。

事實上，民進黨政府執政會讓台灣經濟更加依賴大陸，這幾乎已成定律，扁政府時代如此，蔡政府時代更是如此。但將這一現象放在中美競合、美日合圍大陸，以及美台關係不斷升溫的政治格局下，就會顯得格外諷刺。

拜登密友陶德剛剛訪問台灣，營造出一種拜登政府高度重視台灣，且需要直通管道溝通的熱絡氛圍，而日本首相菅義偉此刻也正在訪問美國，尤其是闡述兩國對台海局勢的關切，大有一種山雨欲來風滿樓的態勢。

只可惜這只是虛張聲勢，同樣來自於大陸發布的進出口數據，美國、日本還是大陸的第3、第4大貿易夥伴，分別增長61.3%和20.8%，說明彼此之間的連結非常緊密，即便是疫情也難以沖垮。問題在於，美日對於中國的重要性已有日薄西山之感，因為東協和歐盟才是當下大陸最重要的貿易夥伴，其貿易增長率分別增長26.1%和36.4%，大陸與這兩方的貿易在去年受到疫情的衝擊相對有限，可以看出，東南亞方向和歐洲方向，正是大陸對外政策的重中之重，有趣的是，這兩個區域在對華政策上也頗為曖昧，並不打算跟著美日走上對抗中國的道路。

換言之，美日雖然在外交和軍事層面的表面功夫做了很多，但其實頗有危機感，因為他們面對大陸的制衡籌碼愈來愈少，也就是說，當他們打的台灣牌愈多的時候，反而愈加說明他們已經逐漸失去了要脅大陸的能力，打台灣牌更像是他們最後的瘋狂。

有媒體在評論陶德訪台時就特別注意到，雙方會面重在對外宣傳，但卻清楚展現出距離感。其實這也並不奇怪，台美雙方都有沉重壓力，面對大陸都只剩下宣傳攻勢，而他們各自與大陸的連結，特別是經貿連結卻牢不可破，且牽一髮而動全身，很容易傷到自己。像川普政府那樣的極限施壓最終證明，美國才是最受傷的那一個，最終還讓大陸經濟總量趕超美國的時限得以提前，美國的危機感也與日俱增。

現在的問題在於，兩岸僵局的打破需要尋找一個合適的時機，讓大陸與美國以及台灣最終走向攤牌的那一刻。但是兩岸問題的有趣之處就在於，可能並非通過「不破不立」的方式解決，鑑於利益相關方彼此的緊密關聯，最終可能還是通過某種和平的方式來解決，前提是各利益相關方都能在理性的框架之下制定政策，大陸自然不必擔心，美國現在也回到了這一框架，現在就看台灣的政治格局何時等到那一天。