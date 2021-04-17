美日峰會17日在白宮召開，雙方發表聯合聲明並於會後舉行聯合記者會，雖說都提到台海和平的與兩岸重啟對話的重要性，但東京顯然極力避免提及對台軍事承諾，以免開罪北京。拜登總統與菅義偉首相對這次峰會極為看重，不容許有任何閃失，而希望能夠合作雙贏，達到多重經濟、科技、安全與政治目的。

就日本來說，第一個目的當然是強化《日美安保條約》，以進一步讓日本成為美國在亞太地區的最重要柱石。與美國敲定下一次印太戰略四邊對話的議題、議程與時間，以確保自由、開放的印太地區從口號成為事實。

與美國共商有關大陸人大2月通過《海警法》授權海警船對外國船艦開火的危機處理與因應之道。雖然東京無意挑戰北京，但也希望藉此峰會要求大陸不要以武力脅迫周邊國家與破壞台灣民主。拜登政府則從菅義偉政府取得不少新的承諾。不論在聯合聲明或聯合記者會，日本都對中國脅迫四鄰的政策表示不滿。

其次，菅義偉雖不願透露細節，但至少認為台海和平與兩岸復談對日本是非常重要的。菅義偉進一步表明支持美國主導的印太戰略，並主動與拜登討論下一次「四方安全對話」的議題，展現日本積極融入印太戰略的決心。

日本同意投入20億美元參加美國主導的5G的研究與發展，配合拜登發起「民主科技聯盟」對抗中、俄兩國領導的16國聯盟。雖然日本是美國在亞洲最堅強的鐵桿盟國，但卻在對台安全承諾方面有自己的政經考量。

首先，菅義偉在聯合記者會上表示，在台灣問題上，他與拜登談了不少，但基於外交與政治考量，不能公開細節。佛曰：「不可說」，當然其中最重要的理由就是日本與大陸盤根錯結的關係，使東京不願在包括台灣安全在內的議題上與北京撕破臉。

其次，日本迄至目前為止仍希望東奧能順利舉行，北韓最近開了第一槍，宣布退出東奧，東京擔心平壤此舉不無可能是出諸北京授意對日本發出的警告。

第三，如果菅義偉與拜登在聯合聲明中譴責中國的用辭遣字過於強烈，不免會影響到習近平的訪日意願，甚至可能招致北京的強烈反彈。除非日本決意要擺脫日中建交「一個中國原則」的規定，否則日本不可能出兵馳援台灣。東京深知，一旦日本介入兩岸衝突，則日中歷史仇恨將更難化解。只要戰後的「和平憲法」繼續存在，日本就沒有出兵挺台的法理基礎。

前首相佐藤榮作1969年與前美國總統尼克森發表聯合聲明強調台灣的重要性、1996年日本關切包括台灣在內的「周邊有事」，一直到菅義偉與拜登在聯合聲明中強調台海安全與兩岸和解，日美對台灣的關切不能說沒有進展，但也不要忘了美日兩國在1969年以後卻逐漸朝背叛、出賣台灣的方向「邁進」！

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）