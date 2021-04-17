最早提出「修昔底德陷阱」概念的美國哈佛大學教授艾利森，最近又從古歷史終挖掘出了新概念。艾利森說，美國接觸並改變中國的時代已經過去，中美關係將會有激烈競爭，也會有必要的夥伴關係，因此可以借鑒北宋和遼國簽訂的「澶淵之盟」的歷史，雙方畫定競爭範圍，確定合作領域，來保持美中和平。

艾利森確實用心良苦，挖空心思在為中美如何能避免75%概率的戰爭機會、牢牢抓住那25%概率的和平機遇出謀畫策（75%vs.25%，是人類近500年一共16對老大老二矛盾關係的大數據結果），距今1000年前的一段中國歷史為他提供了靈感。

公元1005年，北宋發現不敵遼國，乃與遼國締結了「澶淵之盟」。當時國勢是北宋弱、遼國強，但雙方1004年的澶淵之戰卻是宋僥倖勝出，雙方乃決定議和，宋為避免被遼進攻，乃簽訂合約放棄燕雲16州的國界及承諾每年向遼國進貢歲銀10萬兩、絹20萬匹，此一合約，讓雙方獲得了120年的和平（1125年遼被金所滅，1127年北宋被金所滅）。

可以看到，北宋與遼國之所以能通過談判達成一個雙贏協議，是雙方在各議題上存在著「非零和」的關係，因而可經由交換實現雙贏。交換內容是北宋以放棄燕雲16州、歲幣及絹，換取遼國給予和平的承諾。這其中「非零和」是很關鍵的概念。

當下21世紀的中美關係，方方面面當然也存在著不少「非零和」的領域，可以讓雙方進行交換，卻不能忽視還有兩個「零和」矛盾，很難處理。一個，是美國很在乎的「霸權地位」；一個，是中國很堅持的「一個中國」—台灣是中國的一部分。

近期以來，中國崛起勢頭又快又猛，美國因此深感其世紀霸權地位將被中國挑戰、威脅，甚至取代。雖然中國無意也一再申言不會挑戰美國霸權地位，但包括中國自己在內誰也改變不了中國崛起的勢頭，現實上，遲早存在著霸權易位的可能，這即是「零和」的概念，其中不存在交換或妥協的可能，更不用說合作了，這也是為何美國當下在幾乎每一個領域都把中國往死裡打的背景，包括越打越猛的「台灣牌」。

相較於霸權地位是美國的核心利益，台灣則是中國的核心利益。核心利益就是「零和」性質，不存在任何商量或妥協的可能，此即為新世紀中美「修昔底德陷阱」矛盾最難解或甚至可能無解的邏輯。

破解的唯一可能，就是雙方要鑽出死胡同，不在單一議題上死纏爛打。例如，我曾指出，美國的霸權是建立在美元、美債、美軍的「三美循環」基礎之上，巧的是，這三者都正在或即將面臨來自中國的可能衝擊，但任何一項尤其是後兩者要單獨妥協或交換很難，但理論上卻不排除與其他「零和」項目（如台灣）進行整體談判的可能。借用數學概念，這即是放棄在單一方程式上求解，而嘗試通過聯立方程式的求解之道。中美雙方戰略家如艾利森之輩，是否有此見識或智慧，只能由時間來給答案了。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）