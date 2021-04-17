海南省4月、5月將有兩場重要國際活動，博鰲亞洲論壇與首屆中國國際消費品博覽會，另一個值得關注的是「海南自由貿易港」建設，近3年來已有明顯成果，中共中央更進一步推出量身打造的新政策，期待疫情過後能發展成為另一個深圳。

海南自由貿易港 蓄勢待發

2018年4月大陸領導人習近平宣布推動海南全面深化改革開放，探索中國特色自由貿易港建設，去年6月1日發布《海南自由貿易港建設總體方案》。3年來，海南新增大小企業76.3萬戶，超過過去30年的總和；實際使用外資連續3年翻倍，累計達52.7億美元，超過過去30年實際使用外資總量的一半；人才引進23.3萬人，同比成長675%；高新技術企業數量3年來增加273%。

大陸現已有21個自貿試驗區，堪稱遍地開花，自由貿易港則僅海南1個，制度與政策開放力度更大。大陸常說「制度創新」，海南更創造「制度集成創新」一詞，自詡制度與政策全套創新。海南亮眼成長數據的背後，正是「制度集成創新」帶來的推力。

大陸以非常之舉推動海南自貿港制度創新，國務院發改委、商務部4月8日聯名公布《關於支持海南自由貿易港建設放寬市場准入若干特別措施的意見》，推出22條為海南量身打造的特別措施，內容覆蓋醫療、金融、文化、教育以及其他等五大領域。次日大陸央行等四部門聯合發布33條措施，從提升人民幣可兌換額度支持跨境貿易投資自由化便利化，到完善海南金融市場體系、擴大海南金融業對外開放。

同時，海南自身也積極探索創新經驗，3年間海南已發布12批116項制度創新。近日發布的第12批5項制度創新，包括「社保」、「醫保服務一體經辦」、「一網通辦」等基層制度創新。這些制度創新大幅提高政府行政效率，優化營商環境，也提升了社會治理水平，正研擬中的「海南自由貿易港法」，將賦予海南更大立法權和改革自主權。

大陸正加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，海南自貿港正處於雙循環的交匯點。在地理位置層面，海南連接了大陸和東南亞兩個全球最活躍的市場；在政策層面，自由貿易港幾乎所有的政策都是為了促進國際投資和貿易自由便利。海南自貿港對接國際經貿規則，將吸引雙循環中的人流、物流、資金流在海南匯聚，必然會迎來新的發展格局。

海南自由貿易港蓄勢待發，台灣不妨打開思路迎接海南機遇。

台灣人才不缺席 共同發展

一是投資環境好。海南擁有大陸最短的外商投資負面清單；擁有最低的企業稅負，比如企業所得稅，海南鼓勵類產業企業享受15%的企業所得稅，高端人才享受最高15%的個人所得稅。現在，自由貿易港政策制度框架初步建立，這一系列措施落定之後，海南可能成為世界範圍內市場准入的典範。

二是機遇多。大陸賦予海南建設全面深化改革開放試驗區、國家生態文明試驗區、國際旅遊消費中心和國家重大戰略服務保障區的戰略定位。醫療、文化、教育、旅遊等服務業作為重點，同時針對商業航天、遺傳資源、新能源等前瞻性、戰略性行業，也推出創新性政策舉措，這些行業在海南發展將更優勢。未來海南將成為大陸吸引投資的重要區域，成為面向東協的區域性市場和重要開放門戶。台資、台企、台灣人才不應缺席。

三是台灣優勢。對台灣而言，與海南有許多相似之處，也有許多可以彼此借鑒之處。海南將大力引種全球熱帶水果新品種，推動傳統海洋漁業發展，推動農業產業結構進一步優化，此外，養老產業、生態旅遊業等既是海南未來發展的重點，也是台灣的既有優勢產業。海南與台灣可以互取所長，共同發展。

海南自由貿易港的建設與發展剛剛起步，無論是想創業的台青，或希望擴張版圖的台灣企業，機遇不言而喻。