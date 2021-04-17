孝順日本黨要喝核廢水嗎？

日本政府決意將核廢水排入海洋，首當其衝的是韓國，中國大陸與台灣。對於日本的便宜行事與以鄰為壑，中韓官方都發出強烈抗議的聲明，唯獨台灣官方，對日溫馴如故，僅表達不痛不癢的「高度關切」與「書面反對」。

作為「倒貼美國黨」與「孝順日本黨」的民進黨，殷切期盼的是本月美日領袖峰會聯手再給台灣「口惠大禮」，相較之下，兩年後才會開始實施的核廢水排放，現階段當然毫無表現強硬的意願。

就像「助美代表」蕭美琴近日高調為美國發聲，壓制台灣的「反萊豬公投」，「助日代表」謝長廷也在臉書上，從日本的立場回頭質疑台灣核電廠也曾排放未處理的核廢水入海，以致出現「秘雕魚」。（秘雕，台灣布袋戲的經典角色，外表畸形，不良於行）

謝代表對日本，屬持續性孝感動天，造謠助日已成常態，事實上，中研院早已證實「秘雕魚」肇因於高水溫，而非核污染，此公之媚日實無可救藥。

由於民進黨也同時是「談核色變黨」，因此在核廢水議題上對日軟弱，遭致國民黨抨擊「雙標」。今年，民進黨因為與核電廠相關的兩項公投而倍感壓力，蔡英文親上火線高調反核，以舉「黨政媒」之力強調核能危害，相較之下，對日本核廢水問題的反對強度，則根本天差地別。

有別於官方的溫馴關切，民間反核團體的表態比較積極，與國際環團「綠色和平組織」步調一致，強烈反對福島核廢水排放至海洋。反核團體雖標準一致，但我很懷疑這些政治立場親綠的民團，是否能持續對民進黨施壓，直至蔡政府對日採取具體措施。這類親綠組織，往往是偽君子成分居多，既要站在道德高地，又不願與綠營當道搞實質對立。

真切表達抗議與反對的，自然是全台漁民，尤其是一直在釣魚台問題上遭日本欺負的宜蘭蘇澳區漁民。從釣魚台問題到核廢水問題，蘇澳漁民頻頻痛批民進黨政府對日軟弱，但漁民族群畢竟太小，從來也得不到政治當道應有的關注，只有當地縣政府護漁態度較為積極。

漁民表示，從不知原來有「台日核能管制資訊交流備忘錄」，日本政府在決議前已告知「原能會」，執政黨卻未提早告知漁民，毫無積極作為。

根據政院發言人的說法 —— 政府早已密切關注此事，外交部、駐日代表處等相關部門，之前已多次向日方表達環保團體與國人的憂慮與反對之意 —— 這「早已」是多早？不得而知，但以結果論，恐怕日本政府三言兩語就輕鬆說服了孝順的謝代表，與日本大內宣邏輯口徑一致。顯示「台日核能管制資訊交流備忘錄」形同廢紙。

說到大內宣，在洗腦民眾的能力上，日本政府是高手中的高手，以哄騙為主要手段，幾可說是無微不至的哄騙。政府愈是心虛，哄人的溫柔度就愈高，「吉祥化」有害物質，只是基本步驟。賴清德曾以「乾淨的煤」洗白燃煤電廠擴建案，這「乾淨煤」套路，就是來自日本的說法，得仔細檢查細節才會知道，整套為修辭而將黑洗白的專業技藝，實在令人歎為觀止。

哪來乾淨的煤？有的話還需要發展綠能嗎？

被吉祥化的氚，顯然是這次大內宣的重點，由於其危險性較低，最適合拿來當遮羞布，掩蓋其他危險性高的放射性物質。這招叫做避重就輕，「公關葵花寶典」裡的絕招之一，財務相麻生太郎說福島廢核水的氚濃度比中韓還低，喝了也沒事，你看你看，將功夫練得爐火純青……那你倒是喝啊。

「公關葵花寶典」裡的絕招之二，是「科學根據」。日經濟產業相梶山弘志表示，要根據科學根據發布信息，這便嚇退了一些缺乏專業背景的輿論質疑。不過，「避重就輕的科學根據」常見於政治公關界，台灣經過「萊豬」一役，已見識到美國如何以「科學根據」強灌萊克多巴胺，得深入調查所謂「科學根據」裡的黑幕，才還得了手。

「公關葵花寶典」裡的絕招之三，是「混為一談」。謝長廷反誣台灣核電廠也排核廢水產生秘雕魚，就是這招日本真傳。事實上，正常核運轉產生的廢水，與用來冷卻受損反應爐的廢水，不能混為一談。日本為了便宜行事而汙名化正常核電站，混淆視聽，打擊的是全球核能電站。

連日本人都不吃這一套。

台灣今年公投有兩個與核能直接或間接的項目，其一是「重啟核四」，其二是「保護藻礁」。日本核廢水議題在這個時候「亂入」，或有可能影響公投結果。

重啟核四的最大動力，來自於反空汙，反火力發電，關乎能源政策，格局較大。保護藻礁的最大動力，來自生態保護，僅止於反對天然氣接收站建設在藻礁保護區，而提案環團也主張反核，格局較小。

由於保護藻礁議題受到年輕世代關注，且天然氣接收站關乎執政黨的非核政策能否延續，因此「談核色變黨」特別重視此項公投，意欲將「擁核」標籤貼在「保護藻礁」公投項目上，影響民眾投同意票的意願。

另一方面，擁核者正在構築輿論堡壘，強調避免生態破壞的最佳方案是核電。民調則顯示，認為核電利大於弊的佔比升高，達四成五。

日本福島核災是台灣反核歷史的轉戾點，恐懼壓倒一切，幻想用愛發電，但至今10年間，台灣卻飽嘗空污之害，肺癌死亡率第一，以致核能議題逐漸回到理性範疇。

由於以上背景，日本核廢水議題是否會重新讓民眾謹惕核能，端視接下來4個月的輿論發展。「孝順日本黨」的低調處理，並不利於自身的反核立場，反而使擁核者得以將問題釐清楚，理性解釋核廢水問題，消除疑慮。

換言之，既孝順日本，又談核色變，讓民進黨在公關操作上顯得尷尬而進退失據。因此可說，兩項公投與日本核廢水議題三者之間是矛盾結構。若再加上國民兩黨的核能立場迥異，對日本核廢水立場又「反向迥異」，那是矛盾加上矛盾。

8月就將進行公投，福島核災10周年，再一次讓台灣能源政策走到分叉路，使得公投結果難以預測。

核能議題牽涉人們的恐懼，本來就複雜而脆弱，日本政府則惡化了問題。（作者為自由撰稿人）

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