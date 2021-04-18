在我的老家──河南省西平縣出山鎮，有一種小吃叫「熱豆腐」。這種小吃不是在飯館裡售賣，而是擔挑子沿街叫賣。

一副擔子，一頭是剛出鍋的熱豆腐，用籠布罩著，保暖防灰。另一頭是一摞摞的小碗和調料，有香油、蒜汁、鹽、香椿、辣椒等。

挑擔人切一塊巴掌大的豆腐，放在左手，右手持專門的豆腐刀將左手的豆腐在掌中切成手指頭粗細的一條條小塊，豆腐滾落在碗中，然後澆上各種調料。一碗熱豆腐就遞到你的手中。

熱豆腐吃起來既有新鮮豆腐的溫熱和清香，加上調味料的辣、鹹、香混合在一起，入口後的美感妙不可言，可謂又頂飢又解饞。

記得熱豆腐是5分錢一碗。那時掙5分錢也不容易，雖是小吃，也不是想吃就能吃得起。這種熱豆腐小吃也不是每天都有，只有「逢集」（集市）時才有賣。

不到10歲的我在姥姥、姥爺家住了一年。每當逢集，姥姥、姥爺常給我和大我3歲的舅舅買熱豆腐吃。姥姥、姥爺的舐犢之情終生難忘。

成年後的我，憑記憶也試著自己在家做過熱豆腐，但總也做不出那種小時候感覺的味道。

鄉愁是一種記憶，鄉愁也是一種滋味。（作者為多倫多聖力嘉學院兼職教師）