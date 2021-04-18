今年以來，經濟部工業局提出跨領域數位人才的培育方案，不遺餘力；一個是「5G＋產業新星揚帆啟航計畫：大專校院產業新星選送及專題輔導」（專題推動從今年6月起到11月底），另一個則是「DIGI＋ Talent跨域數位人才加速躍升計畫：大學校院研習生選送及研習輔導」（實務研習從7月起到12月底）。雖然是賡續培育「5+2產業創新」所需要的人才，並著眼於培育新興產業所需要的跨領域數位人才，但是，兩個基本問題，恐讓如此的育才方案，難以彰顯出成效，其一，執行期間過短，經濟誘因不足，無法吸引頂尖大學的碩博士生；其二，忽視「實驗室文化」對於科技人才培育的重要性。

無論是和產學研究機構、或是公協會合作，希望由「產業出題，人才實戰，以戰代訓」，舉辦多元5G技術與跨領域的活動，或是引導大學院校學生能深入職場、進行學習與觀察的機會，都是著眼於數位經濟時代的來臨，為政府培育跨領域的產業人才。然而，依據經濟部工業局的規劃，無論是「大專校院產業新星」或是「大學校院研習生」，成效不彰，可能成為方案執行的宿命。

我們都知道，「十年樹木，百年樹人」，為期都是半年的專題輔導和研習輔導，對於5G的人才培養，成效極為有限。兩個為期半年、由資策會負責執行的方案，「產業新星揚帆啟航計畫」要220小時，適用於大三或以上與碩博士班學生，每人每月可以分別拿到6,000元與1萬元；而「DIGI＋ Talent跨域數位人才加速躍升計畫」要240小時，則適用大三以上與碩士班學生，每人每月可以分別拿到5,000元與8,000元。

就頂尖大學、特別是台清交成的理工學院碩博士生來說，工讀機會、抑或是參與系上老師和指導教授的研究團隊，獨特的產學合作模式，早已行之有年，而且還能夠兼顧寫報告、選擇論文題目、論文寫作和畢業的需求，具有多重的吸引力。相對而言，經濟部所提供的計畫，實在沒有誘因。

另一方面，理工（醫學）專業知識的養成教育，需要知識扎根的基本功夫，無法繞道超車，更難短期速成。理工學院、尤其是博碩士班的研究生，甚至可能從大學時代，就逐漸習慣、甚至是理所當然，每個人都要待在「實驗室」、由學長姐帶領，代代相傳，進而日以繼夜、24小時輪班，以練就出紮實的功夫。

這種實驗室文化傳授的學習內涵，才是各大頂尖學校的理工學院，多年來提供產業發展最優秀人才的原因之所在。這種耗時費力的精選淬練之過程，在質與量之間，很難達成均衡，而且，職涯觀念的傳授，更不是六個月的專題輔導或研習輔導，所能夠訓練出來。

姑且不論「5G＋產業新星揚帆啟航計畫」框列出來的5G參考領域，包括：天線、射頻、晶片封測、關鍵材料（晶片／PCB）、小基站／無線接取，以及網路切片、邊緣運算、網路功能虛擬化，並不是六個月、甚至一年的培訓方案，就得以培養出產業界需要的人力。就算是智慧城市、工業物聯網、車聯網／自動駕駛，這些和5G應用相關的人才，如果原本就不是科班出身，將很難透過專案的培訓，達成提供產業人才需求的政策目標。

更進而言之，「DIGI＋ Talent跨域數位人才加速躍升計畫」，所標誌出來的人工智慧、資料科學、智慧聯網、以及智慧內容，需要的都是以國立大學為主的理工學院學生和研究生為主，而現階段他們基本上是「事求人」，供不應求。因此，大概只有強調電子商務、跨境電商、社群行銷、以及FinTech，比較需要商學院、管理學院、或是其他社會人文系所的學生與研究生。

綜合以上所言，如果蔡總統所提出的「5＋2產業創新」是既定的科技發展政策，則跨領域的數位人才培育，就不只是經濟部的責任，也不應是臨時的措施。產業創新的層面廣泛，無論是「數位」和「智慧」，都是重要的關鍵字。科班出身的專業系所不足；無論是5G的參考領域、或是跨域數位人才的培育方案，「錦上添花，不是雪中送炭」的「人才培育量產工程」，不僅是短期、而且還是無法救急的方案措施。

科技人才的培育，必須植基於數理化的基礎科學教育，唯有重視國中小到高中的數理教育，從小扎根、求精求實，更進而深耕在大學校園裡面，否則如果沒有輔以中長期的產業人才培養，只注重在大三以上和研究生階段的「跨領域」數位人才培育，最後的結果可能變成花拳繡腿，熱鬧一時的表面政策而已。

(工商時報)