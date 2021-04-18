美國總統拜登與日本首相菅義偉在白宮舉行首次面對面會談，雙方在會後發表聯合聲明強調台海和平穩定的重要性，並敦促和平解決兩岸問題。

這個被稱為是美日兩國時隔52年在聯合聲明中提到台灣的操作，到底是為台灣帶來和平，還是戰爭，各方解讀不一。

但是有一項是大家可以認知到的，大陸一直主張兩岸要和平統一，雖強調不放棄武力對台，可是也反對採取武統的方式達到兩岸統一的目的。

不久前，中共總書記習近平在視察福建時，更再次強調「以通促融、以惠促融、以情促融」的「融合論」，既然大陸現階段還是希望兩岸要和平統一，而美日高峰會也是強調台海和平穩定的重要性，雙方目標一致，台海又何來戰爭？

然而，從歐美澳各方傳來的聲音都認為台海是全球最大的火藥桶，似乎兩岸戰爭一觸即發，讓人不得不懷疑到底誰在挑事？

兩岸會不會爆發戰爭，台灣人最清楚，這從各種民調都可以引證。只要台灣不獨，相信兩岸和平不會走到盡頭，反倒是西方一再挑事，是否加速台海爆發衝突的可能性，這才是該深思之處。

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