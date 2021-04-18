專業工作都有分級，例如在醫院有住院醫師、總醫師、主治醫師等等分級，這些專業上的分級一方面是能力、資歷的證明，一方面也是分工與承擔的差異。

一個沒有擔任過住院醫師的醫生是不可能成為主治醫師的，因為缺乏住院醫師這個層級的歷練與循序漸進的養成過程，他的經驗與眼界便不足以擔當大任。專業領域中階層的劃分與晉升不只是對個人成就的刺激與獎勵，對於整個組織也有培訓人才、經驗傳承的作用，對組織的成長也有助益。

同樣的道理在文官系統也是如此，文官職等與官銜的高低，不只是論資排輩，更重要的是在職位上的歷練對官員個人與政府組織的成長與發展都十分重要。這也是為什麼在政府部門中減少不必要的政治任命，因為除了保持文官中立外，就是希望這些職位歷練的經驗能保留在組織系統中，提升政府效能。

兩年前，口譯哥在爭議中接下駐美代表處政治組組長，因為這是職業外交官的重要職務。近日傳聞有意返台參選公職，無意於外交工作。在如此艱困的外交環境下，培養外交人才已屬不易，這麼重要的工作卻讓志在參選的口譯哥過水，外交工作還是一門專業嗎？

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