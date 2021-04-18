國防安全研究院日前示警，指中國大陸「灰色地帶衝突」（Grey Zone Conflicts）是國安新挑戰，指的是「未達戰爭門檻且非傳統或非常規的武力使用」。

在軍事與非軍事行動混合戰略方面，美國是經驗豐富的老手，美蘇之間無數的代理人戰爭就是證據。「灰色地帶衝突」只是手段，本質上應該是為了建立秩序。

灰色地帶衝突理論的兩個謬誤

David Carment和Dani Belo《灰色地帶衝突》文章認為非民主國家比較集權，較易於使用非軍事武力例如政治、網路、社會與經濟力量，使得對手不易採取對策防範。

也許集權是個歷史「巧合」，俄羅斯和中國恰好是集權的代表，國家的軍事、經濟、技術、社會政治與人民力量定於一尊。難道以亞當史密斯和李嘉圖乃至於凱因斯為主的自由貿易民主國家就不會出現集權？

美國所享有的無限量貨幣發行權，不正是貨幣集權的證據？無限量貨幣發行權造就了強大的美國，使它能夠在世界上以強大的經濟與軍事力量制裁對手。川普以及拜登所發起的貿易戰爭、科技戰爭與金融戰爭，不也是重商主義（Mercantilism）的集權呈現？這個世界是朝著自由貿易的方向前進嗎？David Carment和Dani Belo無視民主國家也會產生集權主義，而且是更惡劣的霸權，這是灰色地帶衝突理論的第一個謬誤。

與過去戰爭的不同在於，灰色地帶衝突處於熱戰與冷戰之間，特徵是低強度且在緩和的環境之下，不易為人所感知，擴散的範圍極廣例如網路戰、政治壓力、經濟脅迫、代理人支持或其它軟實力運用。由於這些特性，灰色地帶衝突容易變成低強度的代理人戰爭。儘管是低強度，任何武力使用，無論其為常規或非常規，都應該是為了建立秩序。

David Carment和Dani Belo看到了問題點，但是他們處理問題的方式卻很粗暴，像外科醫師一樣，一刀切下表象世界然後觀察。例如在烏東問題上，他們認為三種談判模式可以解決問題：第一，三方談判。俄羅斯、烏克蘭、歐洲安全合作組織三方會談、並定期與分離派組織會談。第二，多邊會談。包括俄羅斯、烏克蘭、德國、法國代表會談。第三，雙邊會談。包括衝突雙方以及利益關係方代表談判。

理想很豐滿，現實很骨感。一刀切的會談固然聚集了各方各派（除了美國），但就是沒有人想到俄羅斯的感覺。儘管歷史上的俄羅斯雖然侵略性與擴張性極強，但是俄羅斯人對於地緣政治安全卻極為脆弱和敏感，要說是北極熊的眼淚也行。

解決灰色地帶衝突問題應該是為了建立秩序，而不是維持西方國家所炮製出來的現狀而已，這是灰色地帶衝突理論的第二個謬誤。

灰色地帶衝突的實踐

當北約東擴兵臨俄羅斯，緊鄰烏克蘭受到西方勢力的挑撥而爆發顏色革命，俄羅斯再也受不了，這就是克里米亞和烏東頓巴斯問題的由來。

如今烏東再度爆發危機，毫不意外。主要原因就是當初西方國家不顧及俄羅斯的不安全感，引誘烏克蘭倒戈俄羅斯。面對北約以及美國，俄羅斯其實是弱者。既然是弱者，被迫採取極端措施，才可能對抗敵對勢力特別是美國在背後影武的霸權。

1999年，菲律賓海軍馬德雷山號（編號57）坦克登陸艦坐灘仁愛礁，一小隊菲律賓士兵駐紮艦上，2015年開始修船。菲律賓外交部宣稱，修船行為並不違反2002年中國與東協十國簽訂的《南海各方行為宣言》。相對於中國，菲律賓是弱者，只能採取非常規方式表達其佔有的企圖，儘管這種方式極為無理可笑。

雖然中國在南海是強者，但是中國卻希望透過機制與南海諸國進行磋商、合作與開發的共贏目標，而不是以強權壓迫；否則解放軍以武力收回被越南佔領的29個、馬來西亞佔領的4個、及被菲律賓佔領的8個島嶼，完全不是問題。可以說，中國在南海的姿態已經擺得夠低的了，為了敦親睦鄰以強示弱，是為在南海建立秩序的大局而負重。

在牛軛礁方面，據聞菲軍方正在研究仁愛礁模式，即打算以報廢軍艦在牛軛礁上重施坐灘霸礁故技，這是牛軛礁事件的背景因素。今年是《南海行為準則》（COC）完成談判的最後一年，可能菲方有意以牛軛礁事件升高談判籌碼。

此番200多艘大陸漁船進駐牛軛礁，與此同時，中國海警船協同022導彈快艇驅逐菲律賓記者企圖查看坐灘的馬德雷山號所租用的船隻，是給菲律賓一記小小的警告，本質上和David Carment和Dani Belo所認知的灰色地帶衝突概念完全不同，因為他們只是要維持現狀，而不是要建立秩序。

中國的態度則是大家擱置爭議共同開發，目前誰也不要再向前一步，等各國簽訂《南海行為準則》之後，就可作為規範各國行動的依據。建立秩序才是泱泱大國的風範。

如果今年確立《南海行為準則》，美國除了自由航行之外完全沒有角色，所以急著和馬來西亞、越南、菲律賓打交道，希望能透過灰色地帶衝突攪亂南海秩序。David Carment和Dani Belo稱俄羅斯和中國運用灰色地帶衝突，其實美國不但是灰色衝突的製造者，而且是秩序的破壞者。

南海秩序與台灣

2017年8月6日，中國和東協外長在馬尼拉舉行中國與東協10+1會議上，順利通過《南海行為準則》文件。台外交部發佈新聞稿稱：「南海諸島屬於中華民國領土，云云」。台灣在南海擁有東沙島和太平島，本來最有資格參與南海秩序的建立，而且應該參加大陸這邊共同談判才有希望；但是台灣當局有個小小算盤：跟定了美國。

從台灣當局整建東沙島和太平島港口設施可以看出，未來這兩個港口除了給台灣海巡艦艇使用之外，還可能為美國海岸警衛隊艦隻提供停靠或是人道救援便利，若再加上美國陸戰隊進駐某些非大陸管轄的島嶼，一旦成真，南海就有了兩股勢力，使得若干不安分的國家例如菲律賓和越南成為美國的潛在代理人，南海秩序因而崩解。

台灣國防安全研究院提出「灰色地帶衝突」理論，故意不看David Carment和Dani Belo關於解決灰色地帶衝突的企圖（例如烏東危機），反而誇大灰色地帶衝突所涉及的諸多領域，其目的無非就是唱和美國、並高調渲染中國全方位的灰色威脅。

例如西方國家常說一帶一路是個債務陷阱，參與一帶一路合作的國家很容易就會陷入債務危機。事實上，要發展不免就要借貸，天底下沒有白吃的午餐。參與一帶一路的國家因借貸而得到發展，是可以接受的。最怕的就是有了債務、卻沒有發展，或是沒有債務、也沒有發展。西方國家資金永遠流不到第三世界窮國，因為那裡無利可圖；而一帶一路資金卻流向那裡，給了發展的希望。

結論

美中阿拉斯加會談確立了「實力原則」，世界秩序不是由少數幾個國家說了算，更不是靠「灰色地帶衝突」就能決定，必須是當事國共同參與之後的結論，否則就是搞霸權。

「灰色地帶衝突」是個手段，不是目標；而目前以美國為首的西方國家卻把手段當做目標來看，只會攪亂秩序，當然無法徹底解決問題。台灣當局恃美而驕、以霸權唯美，絕對違反了「善」的動機，注定是歷史的逆流。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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